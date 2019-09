Rappel du pitch : Yuu, jeune homme en fauteuil roulant, Haru, son comparse énergique et Kotona, la petite amie de Haru, sont les meilleurs amis du monde. Un jour Kotona est poignardée par un sombre malfaiteur, et les deux héros cherchant à la sauver, se retrouvent dans le monde de Ni no Kuni.

Cherchant leur amie, ils entendent parler de la princesse Arsha, qui lui ressemble comme deux gouttes d'eau et est atteinte d'un mal qui la tue à petit feu. Très vite, Yuu se rend compte que le monde de Ni no Kuni et le monde réel (Ichi no Kuni) sont liés, et qu'une personne mourante dans un monde entraîne la mort de son alter ego dans l'autre.

Spoiler :



Si vous tenez vraiment à le savoir : Yuu était en réalité l'alter-ego de Haru dans le monde de Ni no Kuni, sauf que autant pour Kotona/la princesse et pour un autre perso, l'original et l'alter ego ont le même visage, autant Haru et Yuu ne se ressemblent pas du tout donc... c'est pas logique

Oyez, oyez, gens et gentes de Gamekyo !Je reviens aujourd'hui pour une critique ciné (bon, c'est juste un avis rapide hein), la dernière fois je m'étais attardé sur le cas Dragon Quest Your Story qui s'était fait incendier par les fans japonais, aujourd'hui c'est donc le film sur Ni no Kuni qui passe à la moulinette, lui aussi très critiqué.Par contre, je tiens à préciser que je n'ai encore fait aucun des jeux, j'ai juste une petite connaissance de l'univers de la série, donc je ne pourrais pas comparer la qualité de l'histoire par rapport aux jeux. Je m'attarderais pas non plus sur la fin du film cette fois vu qu'elle n'est pas au cœur du problème, donc l'article est garanti 100% sans spoil. Mais commençons sans plus attendre...Eh bien sans mentir, j'ai pas passé un mauvais moment, je ne dirais pas que c'était un mauvais film.Mais peut-être pas un bon non plus.Je peux d'ailleurs parfaitement comprendre qu'on ne l'ait pas apprécié, pour une raison que je n'apprendrais à personne : le film est trèèèèès classique.Bref, encore une fois du très classique, et malheureusement, le scénario n'arrivera jamais vraiment à se départir de ça. Les situations s'enchaînent à bon rythme, mais ne surprennent jamais, tout est prévisible de bout en bout pour qui connaît un peu les film de fantasy japonais, et le film ne cherche de toute façon pas à surprendre (du genre les clins d'oeils assez évidents sur qui est le grand méchant de l'histoire) et encore moins à casser les codes du genre. J'ai senti tout de même une façon de faire "moderne" dans certains plans ou certaines animations, ce qui fait que j'ai un peu eu l'impression de regarder un mélange de Brave Story (film d'animation sorti en 2006 qui partage beaucoup de similitudes avec le scénar de Ni no Kuni) pour le côté classique et d'un anime de fantasy récent et sympatoche type Grimoire of Zero pour ce qui est de la mise en scène et de l'animation, le tout avec un skin Ghibli pour le chara design. Je sais pas si vous voyez l'idée.Quoiqu'il en soit, on sent que le film s'adresse avant tout aux enfants/ado et aux néophytes de la fantasy, tout comme le faisait finalement les jeux. Et je pense d'ailleurs que le scénario est dans l'ensemble du même acabit que celui des jeux, et en particulier de Ni no Kuni 2. Si vous n'avez pas aimé ce dernier, autant dire que vous allez vous ennuyer ferme...Moi, non, je ne me suis pas ennuyé, en fait ça m'a fait du bien de retrouver un film de fantasy un peu classique, même si dans le genre, j'ai largement préféré Dragon Quest. C'est sûr que j'aurais aimé être un peu plus transporté par le film, mais en même temps, je suis parti avec l'idée de voir un film juste sympa qui ne va rien révolutionner, et c'est exactement ce que j'ai eu. Donc pas déçu, mais pas surpris non plus.En revanche, il est clair que si on m'avait vendu le film comme un truc incroyable, j'aurais juste eu l'impression qu'on se paye ma tête.On ne va pas se mentir, si certaines choses sont réussies (les décors magnifiques, les musiques de Joe Hisaishi), il y a plein de petites choses qui ne vont pas dans le film, que ce soit le scénario ultra-convenu avec beaucoup de facilités scénaristiques voire quelques incohérences, l'acting des doubleurs pas toujours au top, l'écriture des personnages au ras des pâquerettes, ou l'animation qui fait juste le taff mais est à des kilomètres d'un véritable film Ghibli. Mais dans l'absolu, tout ça reste "correct". J'ai bien peur que ce mot résume a lui seul l'intérêt du film.Voilà pour mon avis, à vous de voir ce que vous en faitesAh, et il n'y a bien sûr aucun problème a voir le film sans connaître les jeux puisque l'histoire est complètement distincte de ces derniers (le but du film est aussi clairement d'inciter les gens à s'intéresser aux jeux). J'ai quand même noté une référence assez évidente à Ni no Kuni 1 vers la fin, ça fait toujours plaisir.Bah pour une fois, elles rejoignent un peu ce que je dis, donc je vais pas m'attarder beaucoup dessus non plusOn retrouve bien sûr les deux extrêmes, ceux qui mettent 5 étoiles parce qu'ils n'attendaient pas grand chose du film mais ont finalement passé un bon moment, et ceux qui mettent 1 étoile parce qu'ils avaient beaucoup d'attentes et ont été déçus (certains le considèrent même comme le pire film de l'été APRES Dragon Quest, c'est dire le niveau de la déception !).Du coup, la moyenne des notes se situe autour de 3, avec les mêmes problèmes évoqués : film trop classique et donc trop simpliste, pas de surprise (trop prévisible), sympa pour aller le voir avec ses enfants mais sans plus, avec parfois des aspects plus précis, comme l'acting de l'héroïne que beaucoup ont trouvé nul (moi c'est les deux héros que j'ai trouvé nuls, chacun son truc) ou certains aspects de l'histoire pas logiques, notamment la révélation finale ().Bref, au Japon aussi, le verdict est donc "correct".Sur ce, ciao tout le monde !