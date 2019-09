Jeu sympathique si tu aimes avoir des pouvoir aléatoire (de merde) et de mourir

Je voulais savoir s'il y avait d'autres personnes ici qui jouait à ce jeu. Et à être en galère car bon voila, je suis mort 43 fois (ich bin ein good gamer) et je suis arrivé une fois au boss final (enfin je crois car je suis mort).

posted the 09/02/2019 at 06:15 PM by spawnini