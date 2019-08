Salut,IamShifty est un insider ayant été de ceux proclamant Incineroar, Ken et Isabelle dans smash et plus précisément pour le bonhomme d'avoir su quand Isabelle serait annoncée, d'avoir leaké Marx comme boss dans Smash mais surtout d'avoir été le premier à leaker ladans Smash.Selon lui le 4ème perso du fighter pass de smash ultimate, autrement dit le 5ème dlc du jeu en comptant la plante, serait :..Ryu Hayabusa de la série Ninja Gaiden ! (Ninja Ryuukenden au japon).Un choix qui s'inscrit dans la tradition de Smash à beaucoup représenter la NES/Famicom (et c'est pas pour me déplaire), il rejoindra Megaman, Simon Belmont, Erdrick, Samus et autre Link dans les persos iconiques ayant fait leur début sur ce support.Bien qu'apparu sur Arcade, je pense qu'Arthur de Ghosts'n Goblins est assez iconique de la console à l'instar de Pac-Man qui avec le portage NES avait enfin eu droit à un portage fidèle à la version arcade. Si Hayabusa venait à être dans le jeu, je trouverais qu'à ce tableau, Arthur serait le dernier grand absent. Bon j'ai pas trop d'espoir pour le dit perso mais d'un autre côté quand on connait Sakurai on se dit y'a quand même moyen (il a quand même mis Simon Belmont dans le jeu, chose à laquelle je ne croyais plus).Bref mes pronostics pour la suite sont Doomguy en dernier perso du pass puis Geno en perso "bonus" (je ferai un article à l'avenir sur Geno et pourquoi j'y crois).Allez bonne soirée mes ptits chiens !