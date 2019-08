On sait que Disney compte mettre sur Hulu (sa seconde plateforme de streaming, acquise lors du rachat de la Fox), ses films plus adultes et sur Disney+ le reste, car eux même disent que Disney+ est pour les familles.Je comprend mieux désormais pourquoi on y voit pas le logo 21st Fox sur le home de Disney+:Nombre d'entre eux seront surement sur Hulu. Pas pour rien que Disney prévoit des package incluant Disney+/Hulu et ESPN aux USA: Disney prend le contrôle de Hulu et aura donc deux plateformes de streaming (plus dans ce lien)Moi qui pensais qu'on aurait tous les films, même ceux de la Fox (les Simpson y seront par contre), sur Disney+...Bon après Disney+ ne sera pas cher et y aura de quoi faire avec les films Disney, Pixar, Marvel, Starwars et les documentaires de National Geographic Chanel.Davantage d'infos sur ce lien, pas de contenues adultes sur Disney+: