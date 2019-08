Yop.Pour ceux qui sont hypés par Star Wars IX (et je crois qu'il y en a quelques uns, quand même), j'ai fini par développer ma petite théorie après avoir lu pas mal de trucs et échangé avec deux trois fans.Alors évidemment, on est dans le spoil le plus total, mais pas vraiment en fait, parce que ça reste une théorie. Et ça, je trouve que ça fait clairement parti du jeu de Star Wars, de chercher à comprendre avant et de voir, une fois en salle, si on avait raison. Je précise aussi que tout ça n'est pas sorti que de mon petit cerveau malade de fanboy, y'a plein de trucs que j'ai pris à droite à gauche, mais le tout rassemblé fait un truc cohérent auquel je crois dur comme fer.Évidemment, si vous voulez garder toute la surprise, fuyez ce topic, ne regardez pas les trailers, et savourez le truc en décembre. Et bien sûr, à tous ceux qui ne peuvent pas encadrer cette nouvelle trilogie, je respecte votre avis mais du coup, c'est pas vraiment un topic qui vous correspond, quoi.Bref ! Allons-y !Le premier truc qui me chiffonne,. Perso, quand il a été dévoilé, j'étais dingue, parce que merde, ça claque. Y'a quand même le mot "Rise" et le mot "Skywalker", soit la définition de la classe incarnée. Mais justement, à qui fait référence ce titre ? La première intuition serait de dire "ben à Luke", dans le genre, il va s'élever dans la force et devenir une sorte de dieu cosmique, à la Yoda ou Obi-Wan (un fantôme de force, quoi). Sauf que, là où ça pose problème, c'est qu'il n'agira forcément qu'en personnage secondaire. Sur le plan du schéma actanciel, Luke n'est qu'un adjuvant dans cette nouvelle trilogie, qui tourne clairement autour de la nouvelle génération.Alors qui ?? Si son passage du bon côté pourrait sembler logique (son personnage étant une redite de celui d'Anakin), on rappelle que son nom est avant tout.... Et même si du sang Skywalker coule dans ses veines. Mais alors, qui, bowdel ? La réponse, vous la connaissez depuis longtemps :. Tout a toujours tourné autour d'elle. Rey est le personnage central de cette nouvelle trilogie, et je pense même qu'elle va réussir l'exercice difficile d'unifier la saga entière, comme l'a montré le dernier trailer en date.Et c'est vrai. Car Rey n'est pas la fille de Luke.................................J'en suis aujourd'hui certain,. Tout est là, depuis le début. Depuis cette scène géniale d', dans laquelle Anakin va libérer sa mère du camp des Tusken.Dans cette scène, on entend très clairement. C'est lui qui a organisé cet enlèvement, lui qui la fait mouriroù Anakin vient la sauver. Pour déclencher sa rage.Dans l'épisode III, Palpatine parle à Anakin d'une vieille légende Sith. Il raconte en fait sa propre histoire. Il parle de son maître, Darth Plaegis, qui était si puissant qu'il pouvaitpour... (il regarde Anakin avec un sourire). Rappelons que cettte notion de médichloriens avait fait bondir les fans lorsque Lucas l'avait introduite dans la Menace Fantôme, et qu'elle avait du coup disparu des radars durant tout l'épisode II. Si Lucas l'a réutilisé dans le III, c'est clairement pour faire référence à la conception d'Anakin ("conçu par les médichloriens" nous dit Qui-Gon).Et donc. Je reviens à elle. Gardez à l'esprit cette théorie, et regardez cette image :La ressemblance, physique mais aussi dans le style (coiffure, etc...) est frappante. Et ça explique tout. Mais tout, depuis le début. Palpatine a conçu des clones de Shmi Skywalker, sur lesquels il a mené des expériences pour trouver le secret de la force. Ces clones sont devenus.... C'est-à-dire ces gardes masqués que Rey doit affronter depuis l'épisode VII.Mais Rey a été enlevée. Elle a été sauvée. C'est un clone qu'on a sorti du groupe, pour la préserver. Et je mettrais mon billet sur.... Lando a donc sauvé un bébé clone, et l'a déposée sur Jakku, là où personne ne viendrait jamais la chercher.Ça explique la scène du miroir (Rey démultipliée à l'infini, ne réussissant pas à voir d'autre parent qu'elle-même), ça explique la remarque de Kylo Ren ("Tu n'es rien. Tu n'es personne. Tes parents étaient des moins que rien qui t'ont vendue."... Ce qui est certainement le cas des parents de Shmi Skywalker).Et Rey va donc devoir affronter ses sœurs jumelles, des clones comme elle, mais entraînés au côté obscur.Rappelons juste que Ian Mc Dermid a confirmé être prévu dans le IX depuis le début, et que si cette théorie s'avérait confirmée, elle ferait enfin taire tous ceux qui, dans leur grande expérience cinématographique, affirment haut et fort que tout serait improvisé dans cette trilogie, que Johnson aurait "défait" tout ce qu'Abrams avait élaboré parce que - ben oui c'est logique - ils ne se seraient jamais concertés, et auraient joué au jeu de la patate chaude, en impro totale. Ce qui est bien sûr totalement réaliste quand des milliards sont en jeu, de cette façon.Faut arrêter deux secondes : Johnson a bien pondu le script de l'épisode VIII pour lui donner la couleur qu'il souhaitait, mais il a aussi forcément dû suivre un cahier des charges très précis, et respecter un traitement de la trilogie rédigé depuis la pré-prod' du VII. Tous ceux qui ont un minimum touché à l'écriture savent ce genre de trucs. On peut tout-à-fait juger de la qualité de l'histoire, et l'apprécier ou pas, mais affirmer qu'elle est improvisée, comme ça, juste parce qu'on en a "la sensation"; c'est de la bêtise. C'est l'âge d'internet, que voulez-vous. Tout le monde est spécialiste de tout, en direct de sa chambre de nerd.Pour revenir au film, il reste encore plein d'inconnus. Qui était Snoke (je ne crois pas à la ridicule théorie d'Ezra Bridger), où était Palpatine, est-ce, lui aussi, un clone ? Est-ce que Matt Smith va jouer le grand amiral Thrawn, de retour des régions inconnues, comme certains le prédisent ?Toutes ces réponses arrivent en décembre. En attendant, je m'accroche à ma théorie de Rey qui serait la Skywalker originelle.Love,Bobo.