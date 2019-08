Le modèle d'abonnement Xbox Game Pass a été un succès pour Microsoft jusqu'à présent, la société offrant un accès à des tonnes de jeux et proposant même des lancements day one pour leurs jeux exclusifs à venir. Lors d'une interview qui arrivera bientôt sur le site de Gamereactor, nous avons interrogé le responsable des services de jeux, Ben Decker, sur l'avenir du service dans un monde idéal. Il a déclaré:



«Vous savez, nous aimerions voir Game Pass sur toutes les plateformes au final et je pense que c’est un objectif à long terme. Nous n'avons pas de projets spécifiques aujourd'hui, mais nous aimerions que Game Pass soit réellement diffusé partout. "



Voyons maintenant si Nintendo et Sony sont disposés à suivre les espoirs de Microsoft en ce qui concerne l'avenir des jeux. Pour ce qui est de l’interview complète, y compris Matt Percy, le chef d’entreprise Xbox Live, vous pouvez vous attendre à la voir très bientôt.

Ils veulent toucher 2 milliards de joueurs, donc est-ce surprenant ? Pas vraiment.