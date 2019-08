Non mais sérieux ils ont fumer les dévs ? C'est quoi cette infamie ? Se farcir 40 boss d'affillés sans crever ?j'ai essayé tout a l'heure et j'en ai battu 8 avant de trépasser, et j'ai vu que y'avait même la forme "Radiant" de certains boss qui à la fin peuvent limite te One Shot. Je suis un peu deg car j'ai 107 % de complétion du jeu et j'ai fais les 3 fins mais l'une d'elle impose de torcher ce putain de DLC Godmaster... Sérieux, c'est vraiment exagérer, j'adore le jeu mais là ils ont péter un câble les mecs, puis se retorcher tout à chaque fois c'est lourd...Yen a qui ont réussi sur le site sérieux ? Je comprend pourquoi le trophée liés à ça n'a que 1,5 % de complétion