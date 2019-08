Si il est un domaine dans lequel la portable monochrome de chez Nintendo n'a pas marqué les esprits c'est bien le shoot'em up !Pourtant cette dernière en propose quelques uns vraiment excellent, le plus souvent des productions Konami d'ailleurs.On y retrouve des shoot verticaux (comme solar striker, dont je vous recommande la review sur retrogamekyo) ou horizontaux comme les R Type ou Parodius force est de constater qu'un type de Shmup manque à l'appel : le manic shooter ou danmaku.Et pour cause !Entre ses limitations techniques, son écran monochrome non éclairé et de petite taille on ne peut pas dire que le game boy soit la machine à laquelle on pense pour jouer à ce genre de soft, et encore moins pour le développer.C'était sans compter sur, qui nous propose donc DanganGB !Kécecé ?C'est un boss rush,dans lequel vous affronterez six ennemis de plus en plus énervés, en tentant d'éviter des myriades de boulettes mortelles.Le jeu est simple, pour ne pas dire simpliste :Trois vies, un tir principal, trois bombes...et votre concentration, voilà tout ce que vous embarquerez avec vous.Techniquement le jeu est graphiquement dépouillé, ce qui est une bonne chose cela permettant de se concentrer sur les tirs ennemis, le tout sans le moindre ralentissement ni clignotement, un bonheur.Il me semble que pour réaliser cette prouesse le jeu tourne en 30 fps, ce qui en effet soulagerait le hardware (je crois que Recca sur famicom utilisait déjà cette astuce).Je le répète ceci est une supposition de ma part.Voici le premier combat et un petit coucou du second boss.Le jeu tourne sur émulateur et flashcard (chose que je testerai à l occasion, car je suis curieux de voir la lisibilité sur la vraie console).Je vous laisse le lien de téléchargement en lien source, à bientôt