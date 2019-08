Bonsoir !Je pars en weekend demain et je reviens lundi soir donc à moins d'avoir de la chance, je ne pourrais pas faire votre pêle mêle du dimanche.Je vais essayer mais je promets rien sorry mes gars.Par contre je suis là tout l'été pour vous servir

posted the 08/01/2019 at 08:20 PM by kevisiano