PITCH :2 ans après avoir placer sa femme blessée dans un hélicoptère du Nero qui évacuait les civiles lorsque le monde est ravagé par une pandémie, Deacon St John parcoure sur sa moto et accompagné de son meilleur ami, les routes infestées de mutants et de pillards de l'Oregon à la recherche d'un signe de vie de sa femme.Malheureusement, le pitch de départ est intéressant mais le scénario est finalement assez convenu et prévisible du début à la fin.Même si le tout se suit sans peine du début à la fin et propose quelques moments intéressants, il n'y a pas de surprises.GAMEPLAY :Days Gone est un survival horror dans un monde ouvert post apocalyptique.L'action se déroule à la 3ème personne dans une grande map divisée en 5 régions.Vous incarnez Deacon qui évolue seul la plupart du temps, certaines missions vous imposeront un équipier à la manière d'un Uncharted. Vous évolué le plus souvent à moto.La map étant assez grande, vous serez amenez à customiser votre moto et très régulièrement penser à faire le plein pour ne pas tomber en panne sèche dans le désert.Deacon aura lui aussi son lot d'amélioration avec pas moins de 45 skills à débloquer.Le gameplay du jeu est varié et propose de la conduite, de l'action, de l'infiltration et même du crafting. (carreaux, explosifs, leurres etc...)Vous pourrez selon votre style de jeu, y aller franco ou discretos ou même amener les mutants à faire le travail à votre place.Les mutants ont une vue assez mauvaise et sont plus dangereux la nuit, ainsi que plus nombreux. Vous pouvez donc assez facilement les prendre par surprise. Ils sont par contre sensible au bruit, vous pourrez dès fabriquer des leurres bruyants pour les attirer devant un camp de maraudeurs, par exemple, et les laisser exterminer le camp pour vous.Les déplacements, a pied ou en moto sont un peu lourds. Le jeu adopte un côté réaliste, les mouvement de Deacon sont "lents" et il faudra un petit moment pour s'y faire.En moto aussi, il faudra attendre quelques améliorations de celle-ci pour pleinement en profiter.Deacon dispose de 3 armes, armes de poing, arme principale et arme spéciale ainsi que d'un couteau incassable.Très inspiré de Daryl dans TWD, Deacon pourra utiliser une arbalète avec des carreaux à effets variables. (empoisonnés, explosifs, etc...)Très utile pour les combats furtifs.La roue de sélection des armes n'est elle aussi pas très réactive dans le sens ou souvent, on sélectionne une arme/projectile et on fini par se retrouver avec autre chose.Il m'est souvent arrivé de lancer un fumigène alors que je voulais lancer une pierre pour distraire un PNJ.Le jeu comporte 28 scénarios qui se suivent de façon assez fluide. Vous n'avez pas accès à la trame principale tout le temps, quand vous finissez une mission, celle-ci débloque d'autres scénarios, et ainsi de suite.Comptez une bonne durée de vie (60heures +) pour amener chaque scénario à 100%.Le jeu vous proposera aléatoirement des points d'intérêts lorsque vous serez en excursion.Pister des maraudeurs, sauver des civiles prisonniers pour les envoyer dans les divers camps alliés et augmenter votre affinité avec le camp.Pour ce qui est des hordes, il faudra parfois préparer le terrain ou tirer profit des assets déjà en place et avoir une bonne jauge d'endurance car les hordes ne donnent que peu de répit.Les hordes ont des tailles variables, la plus petite compte 50 mutants et la plus grande +/- 500 mutants.RÉALISATION :Si le jeu n'est pas impressionnant par ses graphismes, même si le jeu reste beau, il l'est par ses hordes de mutants qui se ruent sur vous par centaines.La map est assez grande et les environnements sont variés. Forêt, désert, marais, montagne, etc...L'univers du jeu est aussi bien rendu et vivant. Conditions météo (neige, pluies, brume, etc...), lorsque le temps se déchaine, la physique de la flore se mets en mouvement, ce qui ajoute à l’atmosphère du jeu. Vous aurez souvent à faire a la faune du jeu, que ce soit les corbeaux, loups, ours et les daims qui traversent la route.Les animations sont bien foutue et la VF est de qualité.Pour les cotés moins sympas du jeu, on trouve :- Des textures de qualité discutable pour un AAA.- Des textures qui ne s'affichent pas après un chargement ou durant les cut-scenes.- Assets qui ne s'affichent pas après un chargement et qui créent des bugs de collision ou vous font traverser le sol de la map jouable.- L'éternel soucis du "tu es trop près pour que je te touche". Quand votre ennemis est sur vous et que vous tirer dessus mais le bout de l'arme dépasse l'ennemi et le tire passe derrière lui.Mais le gros soucis du jeu est le framerate. Plutôt stable à pied, il est très, très souvent en PLS total lorsqu'on se déplace à moto. Une catastrophe.Pour rappel, je joue sur PS4 Slim. Je n'ai aucune idée des performances du jeu sur PS4 Pro.Le jeu a bénéficié de 3 MAJ (entre 14 et 18go à caque maj) depuis que ma première partie, il y a 3semaines.La dernière MAJ à un peu stabilisé le framerate à moto mais il y a encore du travail à faire.Les micros saccades aussi sont très fréquentes et des freezes pouvant durer quelques secondes se font aussi sentir par moments.L'ambiance sonore est très réussie et l'OST est vraiment est toute aussi bonne.Les musiques accompagnent parfaitement les situations et les camps sont remplis des survivants qui discutent entre eux, vous renseignent sur les background avant la fin du monde, etc...L'IA quant à elle, est quand même aux fraises.Améliorée au fur des maj, mais encore perfectible. J'ai nettoyé un camp de 10 ennemis avec 1 mutant, tant ceux-ci ne se préoccupaient pas trop du mutant.Les ennemis perdent facilement votre trace dans les hautes herbes et retournent à leur occupations.En résumé,Days Gone m'a beaucoup plus. Un peu sceptique au départ car Deacon/moto ne se contrôlaient pas aussi fluidement que je l'aurais imaginé, mais j'ai fini par m'y habitué et enchainer de longues sessions de jeu.Le jeu est riche que ce soit les scénarios, le gameplay ou gamedesign et propose une aventure longue et plaisante.Même s'il n'est pas dépourvu de défauts et que le scénario est sans surprise, je le conseil pour peu qu'on aime le genre.Pour info, j'y ai joué en difficulté normale. Je pensais le jeu court et prévoyait un deuxième run en Hard ou mode Survie. Mais ayant platiné le jeu et joué pendant plus de 60heures dessus... Je compte passer à un autre jeu.Donc, pour pleinement profiter du jeu, je conseil quand même d'y jouer en hard ou en survie pour ceux qui aiment le challenge. Car, le jeu devient bien trop facile vers la moitié du jeu.+ Univers vivants. (météo, flore, faune)+ Gameplay+ Hordes+ Durée de vie+ OST- La roue des équipement pas toujours précise- Framerate (surtout à moto) malgré les différentes MAJ.- IA- Bugs d'affichage divers/10