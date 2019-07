J'avais fait un petit jeu de citations de personnages de JV qui vous avez bien plus y'a de ça pas mal de mois, et je me suis dis : Pourquoi ne pas retenter ? C'était plutôt sympa en plus ^^Bref c'est parti !PS: petite nouveauté, je met des répliques de film aussi. Et les gars soyez fair play allez pas voir sur le net, même si je pourrais pas vérifier tfacon x)1 - N'allez pas dans les hautes herbes ! (Film) Réussi ! JP Le Monde Perdu (Un soldat)2 - Laissez moi deviner, on vous a volé votre pâtisserie ? (jeux) Réussi ! Skyrim ( des gardes)3 - Nous avons oublié la saveur du pain... (Film) Réussi ! Seigneur des Anneaux 3 (Gollum)4 -Oh, je crois que j'ai entendu un crâne se fracasser contre ce splendide sol dur ! (Jeu)5 -Nos Soleil disparaissent, le ciel s'assombrit, tout est de ta faute et tu ne sembles pas avoir de remord ! (Jeu)6 -Philipe ! Je sais où tu te caches! Viens ici que je te butte enculé ! (Film) Réussi ! Hitman Le Cobra (Le mec avec son chapeau)7 - Ta des yeux de serpent, mais a tu la langue qui va avec ? (Jeu) Réussi ! The Witcher 3 ( une prostituée)8 -Si c'est un bon garçon ? Il passe son temps à se branler et à jouer à son stupide jeu de merde ! (Jeu) Réussi ! GTA V (Michael)9 - Non mais non je ne vais pas crier... COMBIEN ??? (Film) Réussi ! La Cité de la Peur ( Le mec au téléphone)10 -On a pas tellement de maladie du fait qu'on ne se lave pas ! (Jeu) Réussi ! (Mais avec énormément de mal x) ) Fable 2 (paysanne)11- Ne la touche pas sale pute ! (Film) Réussi ! Aliens (Ripley)12-Pour se sentir trahis, il faut avoir fais confiance, ce qui na jamais était mon cas... (Jeu) Réussi ! Cod MW2 (Capitaine Price)13-Argh, je transpire comme une pute à l'église ! (Jeu) Réussi ! Uncharted 2 Among Thieves (Sully)Allez trouvez déjà ça ça sera déjà pas malbonne chance ! ^^5 de plus allez :3- 14 Mademoiselle Brant ! J'ai pas embaucher une débauchée ! (Film) Réussi ! Spider Man 3 (Jona Jameson)- 15 Tout va bien pour toi ? Oh ouais trop bien ! (Jeu) "Méga dur celui qui trouve franchement respect !- 16 Le bateau va couler je vous signale ! (Jeu) Réussi ! Uncharted 3 ( Nathan Drake)- 17 Tu as peut être gagner ce petit jeu là étranger, mais tu gagneras pas la course ! (Film) Réussi ! Star Wars la Menace Fantôme ( Wato à Qui Gon Jinn)- 18 Mr quelque chose, vous pensez pas qu'a un moment il faut s'avouer vaincu ? (Jeu) le quelque chose et un nom, si je le disais vous auriez trouver trop facilement x) Réussi ! Resident Evil 4 ( Ramon Salazar à Leon)