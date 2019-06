Pokémon Master avait été dévoilé lors de la dernière conférence Pokémon en mai dernier. On nous avait promit des informations en juin, Pokémon Company a ainsi attendu la toute fin du mois pour révéler son nouveau jeu mobile développé par DeNA.On le savait déjà, Pokémon Master est avant tout le projet de Ken Sugimori (Game Freak) connu essentiellement pour être le concepteur artistique des premiers designs des créatures Pokémon.Dans Pokémon Master, vous pourrez recruter des dresseurs du monde entier, donc issue des jeux originaux, probablement des spin-off aussi, mais aussi des personnages originaux. Chaque personnage aura son propre Pokémon, son Pokémon emblématique. Par exemple on a Cynthia (la Maitresse Pokémon de Sinnoh) avec son Carchacroc, Pierre (premier champion d'arène de Kanto) avec son Onix, etc. On pourra même recruter les héros et rivaux des jeux principaux. C'est ce qu'ils appellent dans Pokémon Masters les Duo.Le jeu se déroule sur l'ile artificielle de Passio, un lieu paradisiaque où tout le monde y vient faire des rencontres. Le "Pokémon World Tournament" des versions Noire et Blanche revient ici renommé en "World Pokémon Master", c'est un tournoi où vous pourrez affronter les plus grandes dresseurs du monde (donc Champions d'arènes, les Conseils des 4 et Maitres Pokémon de toutes les régions connues).Les combats sont exclusivement en 3 VS 3 et chaque Pokémon aura 2 compétences d'attaque/défense + 2 options (soin par objet par exemple). Chaque compétence aura une barre d'endurance (effet cooldown) qu'il faudra charger avant toute action. Les Capacités Duo permettent d'effectuer des grosses attaques, c'est en résumé la compétence spéciale de chaque binôme personnage/Pokémon.Outre les modes de jeu, éventuellement des connectivités avec d'autres joueurs et avec le service My Nintendo (où de tous les jeux Pokémon sur mobile seul Pokémon Rush y est compatible), la seule inconnue importante reste l'obtention de ces fameux personnages.. C'est très probablement via des polls aléatoire (donc du gashapon comme Fire Emblem Heroes par exemple) pour que le jeu reste gratuit sur mobile avec derrière des micro-transaction (c'est le modèle économique standard aujourd'hui). Sachant que Pokémon Company a bien mi en avant les personnages populaires mais il est certains que seront aussi présents dans Pokémon Masters tous les PNJ avec des Pokémon plus faible dont tout le monde s'en fout (pour avoir un taux de rareté élevé sur les personnages populaires).Pokémon Masters sera disponible cet été (on n'a pourtant pas de date précise).