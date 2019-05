Ce matin a eu lieu la Conférence de Presse Pokémon où se sont réunis Pokémon Company, Game Freak, Nintendo, DeNA et Niantic pour parler des projets Pokémon à venir de dehors des jeux principaux.DeNA se révèle être le développeur de Pokémon Masters (donc le projet est finalement assez avancé), Nintendo recycle son projet Quality of Life avec Pokémon Go ++, et un tas de merchandising avec notamment un nouveau centre Pokémon au Japon (mais rien dans le reste du mode hein). Ok cool, mais vous ne voyez pas ce qui manque à l'appel ?Déjà premier point : Pokémon Home, dans le meilleur des cas, si vraiment Pokémon Company et Nintendo se souciaient des bonnes manières, ça sera inclu dans l'application Nintendo Switch Online... Mais j'ai cru voir que l'app sera aussi sur 3DS donc "cheh" en gros ? Etant un service de sauvegarde sur Cloud ce n'est pas envisageable que ce service soit gratuit, la Pokémon Pokémon et le Nintendo Switch Online ne le sont pas. Faudrait vraiment pouvoir harmoniser le tout un jour, voire juste supprimer la Banque Pokémon. Je rappelle juste que la base aurait été de mettre à jour la Banque Pokémon pour s'adapter aux nouveaux jeux, simplement.On le voit depuis l'ère Wii U, il y a beaucoup moins de spin-off Pokémon. Genre depuis Pokken Tournament sur Wii U, il n'y a eu que des jeux mobile (Pokémon Duel, Pokémon Magicarpe...).Pokémon Master, c'est une de mes "quelques idées" pour ne pas dire beaucoup que Pokémon Company réalise de leur propre chef. Peu le savent mais je conduisais un fan-game Pokémon et à ce moment j'avais plein d'idée de "side projets" notamment un Pokémon All-Star (j'avais même déposé sur DeviantArt un logo tout moche mdr) où le concept était de réunir les différents personnages des jeux dans un même évènement. Alors Game Freak avait en parti réalisé cette idée avec le Pokémon World Tournament au sein des versions Noire/Blanche de Pokémon, mais là avec Pokémon Masters on a enfin un truc vraiment "fan-service", et même si c'est un énième jeu mobile ça m'excite de voir Red, Cynthia, Ondine et même des dresseurs lambda mais aux chara-design iconiques comme les Top-Dresseurs part exemple (beaucoup aiment la Maniaque de XY je crois, pour certains raisonsdonc ça sera intéressant à voir).Ce que je veux dire c'est qu'on n'a plus trop ces jeux qui même s'ils bident médiatiquement (le dernier Donjon Mystère était "meuh" auprès de la presse et autres influenceurs) ils restent néanmoins intéressant, divertissant et nous plonge à divers degrés dans un fan-service sur l'univers Pokémon. Où sont les Pokémon Donjon Mystère, est-ce que Spike Chunsoft est en froid avec Pokémon Company ? Où sont les Pokémon Ranger qui irait très bien sur mobile (Hal Laboratory ayant désormais un pied dedans avec leur propre IP sur mobile) et qui ferait une très bonne base pour un film live action après Détective Pikachu ? Ce ne serait que des partie games à la PokéPark, il n'y a plus d'investissement on dirait. Pokken Tournament était un vieux fantasme pour certains comme moi qui connaissent en plus le fan-game Pokémon: Type Wild parce que le jeu de combat dans l'univers Pokémon c'est quelque chose de logique (encore faut-il qu'il soit bien conçu), mais ça remonte maintenant à 2015.Depuis le passage à la HD, bah Pokémon Company limite les spin-off, genre sur Wii U on pouvait comprendre qu'investir un jeu Pokémon sur un parc de 13M mondial ne soit pas "optimal" (Détéctive Pikachu aurait plus intéressant sur Wii U par exemple, bénéficiant d'une plateforme correct pour vanter le motion capture sur Pikachu), mais là sur Nintendo Switch il y a encore un frein que je ne saurais expliquer autrement que bah Pokémon Company n'est plus dans cette politique et cherche plutôt le profit sur des "idées d'un seul instant" comme Pokémon Go (tout ça parce que le PDG était fan d'Ingress...) et le marketing facile. Alors Pokémon Masters c'est très cool, le fan-service est là, ça sera un gashapon du même calibre que tout ce qui existe déjà de qualité sur mobile, mais où sont les jeux qui exploitent l'univers Pokémon aujourd'hui, sur console de jeu vidéo ?Ok certains me diront "c'est une conférence de presse, t'inquiète des jeux Pokémon seront annoncés dans d'autres évènements plus dédiés à cela". Bah le truc c'est que depuis que Pokémon Company s'est affirmé comme l'Entité qui gère Pokémon, les annonces Pokémon c'est eux qui le font. Pokémon Let's Go a été annoncé dans la Conférence de Presse de l'an dernier (et c'est un jeu semi-canonique par Game Freak, donc pas un vrai spin-off enfin là dessus il y a beaucoup de parti pris de certains). Et ça ne sera ni à l'E3, ni dans un Nintendo Direct (faut que ce soit un Pokémon Direct parce que visiblement Nintendo veut dissocier Pokémon des autres IP Nintendo). Donc oui on pourrait avoir des annonces demain par Pokémon Company voire Nintendo dans le meilleur des cas... Mais rien n'indique qu'on en aura en fait, c'est là mon interrogation.Et même si m'attendais à ce que Pokémon Company n'annonce pas de spin-off de ouf sur cette conférence de presse (enfin, je voyais genre Pokémon Ranger sur mobile, valeur sûre), je reste assez intrigué par comment va évoluer la licence Pokémon sur Nintendo Switch, parce que non ça n'a rien de normal que Nintendo n'exploite pas le filon Pokémon sur leur machine et préfère voir Pokémon Company investir sur mobile. Genre sur Wii on avait des jeux Pokémon, sur 3DS, sur GCN, sur GBA, sur N64... Pokémon Ranger, Donjon Mystère, PokéPark, Pinball, Rumble, Conquest, Typing, Hey You Pikachu, et évidement les Stadium et le Battle Revolution, et j'omets 2-3 autres jeux. Depuis la Wii U, Pokémon est au point mort niveau exploitation.