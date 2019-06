Bonjour à tous!Il faut soutenir le studio derrière Cyberpunk 2077 face à tous les justiciers du politiquement correct. A mes yeux, c'est le dernier studio occidental "libre". Eh oui, la violence dans les productions AAA type Last of Us ou GTA est une chose, traiter de sujets sensibles en est une autre.Dernier exemple en date : les accusations de transphobie suite aux propos du président du studio qui a déclenché plein de réactions...J'ai vraiment peur pour l'avenir du JV.https://twitter.com/ryandroyd/status/1140112256467738624https://twitter.com/anitasarkeesian/status/1140137414381322240

Who likes this ?

posted the 06/17/2019 at 08:59 AM by texas02