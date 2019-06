Jeux Vidéo

Au fait, une question à ceux qui ont suivit l'affaire Shenmue III, l'histoire de l'escroquerie sur les clés Steam et sur la version PC physique promise (sans DRM annoncée ?) je trouvais que c'était un honte de la part de YS et Shibuya Prod, (Deep Silver & Epic on leur tombe dessus mais ils sont arrivés après coup, et c'est pas eux qui ont fait des promesses à la base), je m'en foutait un peu vu que j'ai backé la version PS4, mais j'étais en train de regarder les trucs promis au dessus de 100 US$, il y avait une démo ?



"A digital copy of the trial version for PC"



On l'aura quand ? Il y a eu une date annoncée ? Ou ça va être encore une escroquerie et on l'aura en même temps que le jeu en novembre ?



"Be the first anywhere to play Shenmue 3. Get the real word straight from the development team. "



Je pensait qu'on l'aurais pendant le dev, pour faire des retours, et pas à la fin ??? En plus il me semble que j'avais vu passer une info à l'époque que ça serait plus de 6 mois avant la sortie...