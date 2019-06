Sony aurait fait l'acquisition d'un voir plusieurs studios d'après "l'insider" Tidux si l'on en croit ce tweet qui a été d'ailleurs RT par un certain Colin Moriarty:https://mobile.twitter.com/Tidux/status/1137018254742970368?ref_src=twsrc%5Etfw%7Ctwcamp%5Etweetembed%7Ctwterm%5E1137018254742970368&ref_url=https%3A%2F%2Fs9e.github.io%2Fiframe%2F2%2Ftwitter.min.html%231137018254742970368Pour rappel, Shuhei Yoshida s'est rendu chez Housemarque et Remedy il y a quelques jours, lié ou pas l'avenir nous le dira.

posted the 06/07/2019 at 08:16 PM by misterpixel