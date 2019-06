Le site américain IGN a pu interviewer, Directeur des Studios Bethesda. Forcement, l'interview est venue se positionner sur la future guerre des consoles en PS5 et la nouvelle Xbox. L'homme se dit très enthousiaste sur ses futures machines et vont dans le sens de leur société; voilà ce qu'il en ressort.Comme Sony a laché un peu d'information sur la PS5, le monsieur c'est permis ses quelques mots en plus:Ce n'était pas grand chose, mais les fans de Sony apprécieront, ainsi que ceux de Microsoft qui est sensé régaler les joueurs pendant l'E3 2019 qui commencera dès ce week-end.

posted the 06/04/2019 at 10:30 AM by kidicarus