Comme beaucoup, j'ai trouvé la saison 8 de Game of Thrones absolument catastrophique. La précédente était déjà mauvaise - quoique sauvée par les épisodes liés aux marcheurs blancs - mais celle-ci s'avère d'une nullité abyssale : soit parce que les événements sont trop précipités, soit parce qu'ils ne respectent pas la logique des précédents épisodes, soit parce que les idées sont tout simplement mauvaises (franchement, tout ça pour ça ?). A mon sens, ce qui le symbolise le plus reste le traitement des dragons. Tout au long de la série (je laisse de côté les romans, je n'ai lu que les 2 premiers tomes), ils nous sont présentés comme puissants, certes, mais jamais infaillibles ni omnipotents. Trois séquences nous le rappellent. La première se passe à Mereen quand les fils de la Harpie tentent de tuer Daenerys. A ce moment là, Drogon est blessé par des lances. Cette vulnérabilité sera immédiatement rapportée à Cerseï qui fera construire des balistes. Le deuxième moment survient lorsque le roi de la nuit tue un premier dragon. C'est la preuve qu'ils sont mortels. Enfin, le troisième est la suite logique du premier puisque les armes de Cerseï parviennent à tuer son second dragon. Il est donc très difficile de comprendre pourquoi Drogon parvient à détruire une flotte entière équipée de balistes ainsi qu'une cité dont les murailles sont hérissés des mêmes défenses. Pire, lorsque Daenerys attaque l'armée des Lannister pour la première fois, ceux-ci la ciblent à défaut de pouvoir tuer le dragon. Clairement, non seulement Drogon n'aurait jamais pu ou dû pouvoir faire ce qu'il a fait dans l'épisode 5 mais à tout le moins, les soldats auraient pu tenter de tuer sa cavalière. Au moins tenter...



C'est un détail en vérité mais qui illustre bien la manière dont la saison 8 a fait abstraction de ce qui avait été mis en place auparavant pour précipiter les événements, aller au plus efficace sans aucune cohérence. Toutes les relations de puissance, d'intérêt, de pouvoir sont ruinés au profit de la résolution d'intrigues devenues désuètes. Comment s'intéresser au successeur du trône de fer alors que tout a déjà été bazardé ? Ce qui m'amène à vous détailler un final qui m'aurait satisfait. Voilà donc ma 8ème saison avec le dénouement que j'aurais aimé voir :





Episode 1







Tout d'abord, si vous vous souvenez, la série GOT s'ouvre sur les marcheurs blancs avec sa première scène. Il est donc important que cette intrigue accompagne la fin de la série et reste le fil conducteur de la dernière saison. En conséquence de quoi, j'imaginerai une première bataille devant le Roi de la nuit, dans les terres du Nord avec l'objectif (réussi) de tuer le dragon zombie suivi d'une défaite et d'une retraite ordonnée des armées de Daenerys et de Jon. Le but ? Fuir au sud jusqu'à la capitale King's Landing pour profiter de ses remparts et forcer Cerseï à combattre à leur côté. Seulement, la reine ouvrira-t-elle les portes alors qu'elle a déjà menti en promettant le soutien de ses armées ? Tyrion l'assure : elle n'aura plus le choix.







Episode 2







Sansa discute avec Aria et celle-ci propose de faire appelle à la secte des sans-visages pour tuer Cerseï et forcer la capitale à ouvrir ses portes. Sansa sait que Cerseï préférera les sacrifier plutôt que de renoncer. Ouvrir les portes, c'est laisser Daenerys prendre le contrôle. Jaqen H'ghar accepte à condition qu'on lui livre le corps de Jaime et qu'Aria promette de rejoindre la secte. Aria refuse puis finit par accepter. Elle tue Jaime et va porter le corps au temple des sans visages. Ce que j'imagine là encore, c'est une erreur d'Aria dans son combat : Jaime prend l'avantage et la blesse. Brienne les surprend, doit choisir entre son serment fait à la Mère de Sansa et son amour pour Jaime. Elle tue Jaime puis se sacrifie avec Tormund et Mélisandre (qui érige son propre bûcher pour le Dieu de la lumière et enflamme une partie de l'armée des morts) afin de ralentir les marcheurs blancs. L'arrière-garde de Jon et de Daenerys menée par Jorah Mormont freinent les armées du Roi de la nuit par une politique systématique de terre brûlée.







Episode 3







Les troupes et les réfugiés arrivent devant King's Landing. Cerseï refuse d'ouvrir les portes. Danaerys et Jon n'ont d'autre choix que d'ouvrir une brèche pour éviter d'être pris en étau entre les armées du Roi de la nuit qui ne sont plus qu'à un jour de marche et celles de Cerseï à l'intérieur de King's Landing. Au même moment, la flotte d'Euron débarque sur la côte avec les éléphants et la compagnie dorée. Les troupes de Jon et Daenerys sont sur le point d'être encerclées.







Episode 4







Daenerys sacrifie Drogon pour ouvrir une brèche alors qu'apparaît l'armée des morts. Les troupes de Jon et de Daenerys entrent dans King's Landing grâce à la brèche au moment où Cerseï est assassinée par celui qu'elle croyait son frère et amant. Les cloches sonnent, la ville se rend. Le limier provoque immédiatement la Montagne (Fuck the dead, fuck the living, I am here to kill my brother) en duel et se fait tuer. Tyrion apprend la mort de son frère et de sa soeur. Furieux qu'on ne luit ai rien dit, il renonce à son poste de main de Daenerys et s'enferme dans sa chambre avec des prostituées. L'armée des morts attaquent Euron et la compagnie dorée alors qu'Euron veut rentrer dans la capitale. Euron est vaincue et son armée rejoint l'armée du roi de la nuit avec l'ajout d'éléphants zombies.







Episode 5







L'armée des morts fait le siège de King's Landing. Les éléphants enfoncent les portes de la cité. La défaite est inéluctable. Puisque Bran est le véritable objectif du roi de la nuit, Sansa, Jon et Danaerys mettent au point un piège. Bran et sa garde s'enfuient de King's Landing pour rejoindre la côte et prendre un bateau. Ils se font volontairement repérés par l'armée des morts qui les encerclent. Le roi de la nuit apparaît. Sur les remparts qui sont reconquis par Jon et ses hommes, les balistes sont chargés avec des pointes en verre-dragon. Les archers sont équipées eux aussi de flèches du même matériau. Bran est transformé par le roi de la nuit puis la nuée de flèches s'abat sur eux. Le roi et Bran sont tués. L'armée des morts est vaincue.







Episode 6







Alors que leurs relations n'ont cessé de se dégrader, Sansa fait assassiner Daenerys pour protéger le royaume du Nord et monte sur le trône de fer. Elle prend Varys comme main et propose à Tyrion le choix entre la mort et le poste de Master of Coins. Elle souhaite faire la paix avec les Lannister. Tyrion accepte le poste de Master of Coins. La montagne devient le garde du corps de Sansa après une tentative d'assassinat par les Dothrakis. Les Dothrakis sont tous exécutés. Jon, roi du Nord, renonce à son trône et part en exil. Aria rejoint définitivement les sans-visages. Jorah a survécu. A peine revenu à la capitale, il apprend la mort de Daenerys. Il tue Sansa pour venger son grand amour. La Montagne le démembre juste après. Gendry Barathéon hérite du trône.







Epilogue :







Quelques années plus tard, Gendry vient chercher Jon chez les sauvageons pour qu'il accepte de devenir sa main afin de mettre fin à la révolte des nobles du Nord. Jon refuse. Les marcheurs blancs ne sont pas tous morts. Les bébés convertis par le roi de la nuit grandissent. Ce sont ses héritiers. Jon reconstruit le mur avec les sauvageons.

