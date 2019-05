De plus en plus de fuites apparaissent sur la toile en vue de l’événement majeur qui se tiendra du 11 au 14 juin à Los Angeles. L’E3 fait rêver bien sûr, mais également beaucoup parler. Et bien entendu, les leaks et fuites sont de la partie ! C'est ainsi que par le biais de NeoGAF et d'un post d'un habitué du leak, Braldryr que l'on peut entrevoir le futur de la conférence Microsoft.



Comme d'habitude, les informations ci-dessous sont, quand même à prendre avec des pincettes puisque rien ne sera sûr jusqu'à la tenue de la conférence.



Braldryr divise son post en deux parties : ce qu'il pense être sûr et ce qu'il pense voir arriver au cours de la soirée.



Lors de la première partie, il nous annonce les titres qui pourraient être abordés de manière quasi certaine.



-Halo Infinite : une nouvelle bande-annonce avec une date de sortie

-Gears 5: une phase de jeu avec le jour de la sortie au mois de septembre (déjà dévoilé)

-Gears Tactics: un nouveau trailer avec une date de sortie

-Ori and the Will of the Wisps: un nouveau trailer avec une date de sortie

-Bleeding Edge: le nouveau Ninja Theory serait un jeu de science-fiction cross-gen

-The Outer Worlds: un nouveau trailer avec une date de sortie

-Cyberpunk 2077 une bande-annonce de gameplay et une fenêtre de sortie

-Age of Empires 4 : un gameplay et une date de sortie prévue pour 2020

-Fable Reboot : un teaser pour le jeu Fable de nouvelle génération, le jeu serait exclusif à la Xbox nouvelle génération et devrait être commercialisé en 2021

-Sea of Thieves: du nouveau contenu

Battletoads : du gameplay avec une date de sortie

Project XCloud: toutes les infos.

Prochaine console Xbox : les spécifications



La seconde partie présente des annonces susceptibles d’être présenté :



-MechAssault : un nouveau jeu annoncé (aucune idée)

Forza Motorsport : un teaser pour le Forza, nouvelle génération

Nouveau jeu Capcom : il pourrait s'agir d’un remake de Resident Evil 3 ou d’un nouveau jeu Dino Crisis selon la rumeur. j'ai beaucoup de mal à y croire sachant que RE2 Remake n'a même pas un an



Un jeu de la maison Rare, nouvelle génération

Perfect Dark Reboot : en développement aux studios Dlala sous la supervision de Rare

Des acquisitions de Xbox Game Studios : une annonce d’achat possible d’IO Interactive, Asobo et Relic Entertainment



Voilà bon alors selon moi ya du vraiment crédible et d'autre truc beaucoup moins.



Fable j'y crois pas trop car le développement n'en est qu'à ses balbutiements, je serai très étonné de le voir à cet E3