« Vous êtes sûres que c'est comme ça qu'on fête un anniversaire ? »















Eh oui,est sorti le 19 mai 2015 ! Que le temps passe vite... Grand succès critique - plus de 800 récompenses tout de même ! - et commercial, le dernier volet des aventures vidéoludiques de Geralt de Riv, Sorceleur au charisme indiscutable, a su rapidement s'imposer comme l'un des incontournables de cette génération et si les joueurs attendent d'arrache-pied, ce n'est pas pour rien.Pour ma part, c'est tout simplement le meilleur jeu auquel j'ai jamais joué. Bien entendu, il n'est pas parfait, comme n'importe quel autre titre mais ce qu'a réussi à créer, c'est tout simplement fabuleux : un monde plus ou moins ouvert immense et splendide avec des tas de choses à découvrir, des quêtes toutes plus passionnantes les unes que les autres (bon, à la limite, celle de la chèvre... et encore, elle est plutôt drôle), des personnages qu'on adore aimer ou détester, des choix à faire qui ont de l'impact, de nombreux moments inoubliables, des musiques absolument délicieuses, des acteurs qui se sont donnés à fond pour nous immerger (en polonais, c'est juste divin), du contenu à foison, un gameplay plus que varié (même si oui, le combat aurait pu être meilleur mais il est parfaitement serviable je trouve)... Et dire que les extensions sont limite dignes d'être de véritables suites, surtoutJe pourrais étoffer davantage mais je pense que tout a déjà été dit sur ce magnifique jeu, notamment avec certains articles du site. Du coup, je propose quelques trailers pour fêter ça :