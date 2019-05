Pour l’épisode 1:

Bonjour tout le monde,Je vais faire de grosse hypothèse et vous pouvez en faire de même, afin d'avoir les idées de tout le monde. Et de partager évidemment !On sait que Final Fantasy VII Remake () sera en plusieurs épisode mais on ne sait pas combien exactement.Après le dernier trailer on est sûr d'une chose c'est qu’ils vont minimum jusqu'au chapitre 7/8 et voir même 10 pour le premier épisode. (Alors voilà, moi aujourd'hui, je pense que FF7R sera en trois épisodes :- Deux épisodes pour le CD1- Un épisode pour le CD2 et 3 :Je pense que le chapitreest une bonne fin.On raconte l’histoire de Midgar, on met en place les futurs problèmes de la Shin-ra, on parle du grand méchant en toute fin pour teaser la suite.- Le jeu sera un ensemble de petit couloir ouvert à la FFXIII-2, on a l’impression d’être libre dans des endroits confinés- 5 personnage jouable Cloud, Barret, Tifa, Aerith, NanakiJe pense que le chapitreest la meilleure fin.On continue avec la Shin-ra, les Ex-Soldat et la mise en place des anciens, de la Réunion.- Le jeu sera un monde ouvert- Énormément de mini jeu- 4 nouveau personnage jouable Cid, Vincent, Cait Sith, Yuffie.Je pense juste à mettre tout le CD2 et CD3 de FF7O donc de laavec la zone enneigée jusqu’à la fin du jeu- Toujours un monde ouvert.- Pas d’ajout de personnages.- Plein de quête annexe et mini jeux.Pourquoi ne pas ajouter énormément information du background de Final Fantasy VII.On sait que Final Fantasy est une compilation :- D’une certaine manière Final Fantasy X (Jeu)- Before Crisis: Final Fantasy VII (Jeu)- Crisis Core: Final Fantasy VII (Jeu)- Last Order: Final Fantasy VII (Anime)- Final Fantasy VII: Advent Children Complete (Film)- On the Way to a Smile: Final Fantasy VII (Novel)- Dirge of Cerberus: Final Fantasy VII (Jeu)Des boss optionnels des autres supports, voire même une réadaptation de l’histoire et du gameplay pour l’ajouter à l’histoire de FF7R.Voici la découpe de FF7O sur PS1 pour faire vos suppositions:01. Réacteur Mako Numéro 102. Le Septième Ciel03. Réacteur Mako Numéro 504. Taudis du Secteur 505. Maison d'Aeris, Secteur 606. Wall Market07. Don Cornéo08. Pilier du Secteur 709. La revanche d'Avalanche10. La Tour Shinra11. La fuite de Midgar12. Kalm13. Le passé de Cloud14. La ferme de Chocobos15. La Mine de Mythril16. Bas Junon17. Junon18. Sur l'océan19. Costa del Sol20. Le Mont Corel21. Corel Nord22. Le Gold Saucer23. La prison du désert24. Gongaga25. Canyon Cosmo26. Nibelheim27. Le Mont Nibel28. La Fusée Cité29. La Clé de pierre30. Le Temple des Anciens31. La Forêt Endormie32. La Cité des Anciens33. Vallée de Corral34. Le Village Glaçon35. Le Grand Glacier36. La Falaise de Gaëa37. La Réunion38. L'exécution39. Mideel40. Le train de Corel41. Fort Condor42. Esprit de Cloud43. Le Réacteur sous-marin de Junon44. À la rencontre des étoiles45. Le Sacre46. Retour à Midgar47. Le Cratère NordA vous de jouer!