Je veux dire par là, qu'en début de gen, surtout durant la première année des PS4/One, l'essentiel des jeux hors first et second party étaient des jeux cross gen, des jeux sortant à la fois sur les PS4/One et PS3/360.

Ces consoles n'étaient pas rétro, hormis la One qui le fut plus tard pour certains jeux (et pas mal de jeux maintenant).



Du coup sachant que les PS5 et Scarlett seront retro avec la gen actuelle, aurons nous d'après vous autant de jeux cross gen, qu'au début des PS4/One de part le parc énormes de ces deux consoles?