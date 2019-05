Star Citizen

Ce n'est pas la première fois que Star Citizen se fait défoncer par un média qui aura envie d'attirer les clics.Il est vrai qu'avec un budget faramineux depour un jeu encore et toujours en développement et quelques mauvaises opérations de comm' comme ce pack de vaisseaux à 27000$ ( depuis tourné en dérision ), cela peut faire grincer les dents des plus sceptiques vis-à-vis du projet : verra-t-il le jour ? N'est-il pas trop ambitieux ? Chris Roberts ne serait-il pas un vilain escroc qui profite des largesses des joueurs ? Les joueurs achètent-ils des vaisseaux hors de prix sur des promesses futiles ?Actuellement rendu à l' Alpha 3.5 , Star Citizen peut être testé gratuitement pour tous ceux qui s'inscrivent sur le site RSI du 1er au 8 mai ( cliquez ici pour vous créer un compte et tester le jeu). Et malheureusement pour CIG, c'est cette période qu'a choisi lepour publier un brûlon sur le jeu : lire l'article (disponible en anglais). Largement relayé, l'article a fait couler beaucoup d'encre et quelques vidéos YouTube ont fleuri pour réagir sur le sujet. Justement, en voici une intéressante qui décrit avec une certaine objectivité, le point de vue de l'article, lequel peut s'entendre (c'est en anglais) :Dans l'article, il est surtout question de gros sous et de la gestion jugée étonnante voire carrément hasardeuse des millions glanés par Chris Roberts, du management trop intrusif du bonhomme en passant par ses projets/échecs précédents et autres histoires personnelles qui relèvent plus d'un magazine people qu'autre chose. Reste que Forbes est très critique sur le modèle économique du jeu et sur le financement participatif d'une manière générale (qui n'obéit à aucune loi).Pour l'instant CIG et Chris Roberts n'ont pas réagi à l'article, mais compte tenu de l'aura de Forbes, cela ne saurait tarder... Et vous, quel est votre avis sur le jeu et son modèle économique ?Pensez-vous que Star Citizen verra le jour... un jour ?_____________________________________