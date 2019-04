Star Citizen

A propos de Star Citizen

Enfin ! Elle est là ! La mise à jour tant attendue de l’Alpha du jeu de Chris Roberts,, est disponible.Cetteest une mise à jour vraiment très fournie et elle apporte un florilège de nouveautés dont, bien sûr, la nouvelle planète ArcCorp et ses deux lunes (Wala & Lyria).Mais pas seulement !Parmi les nombreuses nouveautés amenées par cette version, citons : le système de configuration complète de son personnage et la possibilité désormais de jouer une femme, la refonte du 300i, les variantes du Reliant, le nouveau modèle de vol avec un nouveau HUD et divers ajustements notamment dans les contrôles, un nouveau personnage donneur de missions, de nouvelles armes et, bien sûr, une foultitude de corrections de bugs divers.Leest, bien sûr, long comme le bras : https://robertsspaceindustries.com/comm-link//17032-Star-Citizen-Alpha-350 Bénéficier d'une expérience de jeu agréable dans les jours qui viennent risque d'être compliqué. Les serveurs vont vraisemblablement être saturés car tous lesvont vouloir tester les nouveautés et dernières corrections, mais aussi parce qu’il subsiste encore quelques bugs qui amèneront sans doute de nouvelles variantes de cette version : 3.5.1, 3.5.2, etc. (nous sommes habitués).En attendant, la mise à jour est en cours sur bien des machines, et cette 3.5 promet bien des heures de découvertes, potentielles déconvenues (quoi, c'est pas encore corrigé 'ça' ?) et autres joyeusetés.A noter aussi que cette version 3.5, en plus de la sublime ArcCorp et de la customisation complète de son personnage, est surtout orientée sur le vol (dans l'espace comme atmosphérique) et aussi, bien sûr, le combat : les IA sont plus coriaces pour les missions de chasse à la prime, et les joueurs qui en éliminent d’autres seront davantage réprimandés : par les IA mais aussi par les autres joueurs qui pourront ainsi gagner une prime... Il va falloir très vite apprivoiser la nouvelle façon d'utiliser nos vaisseaux !Star Citizen est un jeu vidéo dont le projet a été initié en 2012 et qui est bien parti pour être le jeu le plus cher de l’histoire de l’industrie vidéoludique, avec un budget atteignant les 220 millions d’euros au premier trimestre 2019. Décliné en deux versions : Squadron 42 pour le solo et Star Citizen pour la version multijoueurs, il promet une aventure spatiale unique et saisissante, qu’il est déjà possible de toucher du doigt via l’Alpha, passée donc à la version 3.5 ce 18 avril 2019. Avant de vous inscrire sur Star Citizen , il va falloir vous munir d’un code de parrainage puis choisir un starter pack , c’est-à-dire un vaisseau de base avec lequel vous allez pouvoir commencer à jouer. Ce code ( referral code en anglais) est à renseigner lors de votre inscription, sur le site RobertsSpaceIndustries.com, le site officiel de Star Citizen. Malheureusement, ce site est entièrement en anglais, et si vous avez besoin d’aide pour débuter Star Citizen , vous pouvez vous renseigner sur www.referral-code-starcitizen.fr Si vous souhaitez soutenir un streamer et/ou créateur de contenus sur le jeu lorsque vous vous créerez un compte sur le site de Star Citizen, vous pouvez parfaitement renseigner son code de parrainage. Pour en savoir plus sur les streamers de Star Citizen , rendez-vous sur ce lien : blog_article433011.html