Afin de célébrer la sortie de l'Alpha 3.5 de Star Citizen, le jeu sera gratuit pendant une semaine, duIl suffira de se créer un compte Star Citizen pour ensuite pouvoir piloter l'un des vaisseaux suivants, accessibles pendant cette semaine à tous les joueurs :- Anvil Arrow- MISC Prospector- Drake Cutlass Black- Aegis Avenger Titan- Drake DragonflyLa version 3.5, qui n'est certes pas exempte de bugs, Star Citizen restant en alpha, apporte beaucoup de nouveautés, parmi lesquelles une nouvelle planète-ville (ArcCorp), deux lunes, de nouvelles variantes de vaisseaux, les personnages féminins jouables ou encore un nouveau modèle de vol, cf. cet article : blog_article433137.html Pour jouer à Star Citizen gratuitement, il vous suffit de vous créer un compte sur le site Roberts Space Industries (en veillant bien à utiliser un code referral valide ).Il vous suffira ensuite de télécharger le RSI Launcher puis le jeu (environ 50Go) et de vous connecter du 1er au 8 mai pour piloter l'un des vaisseaux cités plus haut. A l'issue de la période de, il faudra acheter le jeu si vous souhaitez continuer l'aventure. Si vous avez du mal à renseigner le formulaire d'inscription, notamment pour choisir votre pseudonyme dans le jeu, vous pouvez suivre

