À propos de Star Citizen

Si l'essentiel desdu moment tourne forcément autour d'ArcCorp et de ses lunes, mais aussi et bien sûr des nouvelles variantes du Reliant, du 300i et du nouveau modèle de vol (même si ce dernier est difficilement palpable pour un spectateur), lesfrancophones rivalisent d'ingéniosité pour proposer des diffusions qui attirent lesdans l'attente de la versionde la 3.5.Et ce créateurs de contenu qui font vivre la communauté francophone, quels sont-ils ? Et bien voici les plus connus, voire même les plus célèbres d'entre eux... Vous pouvez cliquer sur chaque pseudo pour en savoir plus :Tous ne sont pas au même niveau dans cette liste. Certains sont des Youtubeurs très connus mais ne streament pour ainsi dire jamais (coucou JDG) quand d'autres sont essentiellement des streamers sur Twitch, présents en journée voire même en soirée pour partager leur passion quasi exclusive de Star Citizen (Terada ou GlobNot) pour ne citer qu'eux. On peut également citer Zvonimir et bien sûr Hugo Lisoir, sans doute parmi les streamers listés, ceux qui arrivent à engranger le plus de vues.Plutôt décalé pour certains ou plutôt narratif pour d'autres, basé sur le combat et les misions ou simplement axé sur la découverte et le contemplatif... chaque streamer a son style, sa patte, et donc son public.Et vous,ou YouTube, lequel de cespréférez-vous, et pour quelle raison ?