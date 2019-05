La fnac offre le steelbook et le stylet de Super Mario Maker 2, ainsi que 10 € pour la précommande de l'édition limitée (64,99 €). Un fourreau ajoutant des détails est également présent autour du steelbook. Attention à bien ajouter les 3 objets dans le panier pour les avoir.

Like

Who likes this ?

posted the 05/02/2019 at 05:36 PM by djfab