Sony seront ils capable de faire en sorte que la console soit silencieuse?(et ce dés les consoles day one je veux dire)Bon perso j'ai la chance d'avoir un modéle silencieux, mais ce n'est apparemment pas le cas de tout les consoles, j'était entrain de regarder cette vidéo et wow qu'est ce qu'on l'entends la console mais lol (j'imagine que c'est modéle lancement)

Like

Who likes this ?

posted the 04/27/2019 at 05:22 PM by foxstep