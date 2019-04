Alors, c'est quelque chose qui peut paraître totalement dérisoire, mais je trouve quand même que c'est à noter. La version longue du dernier film en date de Quentin Tarantino Les Huit Salopards devait sortir sur Netflix. Seulement voilà, la version longue en question fait que Les Huit Salopards est séparé en plusieurs épisodes, comme une mini-série. Le film est séparé en chapitres normalement, mais je le considère comme un long-métrage à part entière malgré tout. Du coup, voir cette façon découpée du film me dérange pas mal. Et vous, qu'est-ce que vous en pensez ?

posted the 04/26/2019 at 12:25 PM by greil93