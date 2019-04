Information

"Team-Kyo"

La "Team-Kyo" et Nintendo qui leur a fournis des documents officiels et diverses captures d'écran

En ce jour de Pâques, Nintendo met en avant le château d'hyrule de Zelda Breath of the Wild dans une architecture tirée du jeu Minecraft.L'édifice fût conçu par, une équipe Microsoft certifié du jeu Minecraft. Cette représentation montre le château avant le désastre qu'il subira par Ganon et comment on le connait dans le jeu.Cette prouesse a été possible grâce à la communication entre. Ce qui met en avant les bonnes relations entre les deux entreprises.La construction a mobilisée 13 personnes pendant deux mois, dont deux semaines simplement pour la conception du design.Si vous trouvez ça magnifique, vous pouvez l'acquérir dans le magasin du jeu sous forme de carte.Alors,