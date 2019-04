...Dans la souffrance pure, j'ai obtenu le platine de Devil May Cry 5.10/10 PowerPyx, 10/10 THC, abandonné de tous, critiqué par les chasseurs de trophées pour son inaccessibilité...le voilà enfin entre mes mains enfin plutôt dans mon profil psn.Le platine du jeu est toujours a 0,2% d'obtention a cause de sa difficulté de psychopathe et franchement je n'ai jamais ressenti un stress aussi intense dans un JV, surtout a cause des S en Mode Dante Must Die et du Mode Hell and Hell (No damage obligatoire sinon on recommence toute la mission).Et en plus de ça, dans certaines missions le No Damage ne suffit pas et le jeu vous demandera donc, de faire des combos SSS pour avoir un rang S, comme si la difficulté n'était pas assez élevée...Bravo a vous Capcom pour votre scoring buggé dans la mission 8,10 et 18, un enfer absolu ces 3 missions...Le Boss de la mission 12 en Dante Must Die est inoubliable aussi...Bref tout simplement mon plus beau platine, je vois plus le jeu de la même manière après ça, chaque Boss ou chaque ennemie est un traumatisme éternel.Je vous ferais un mini-test maison la prochaine fois.Sur ce, merci d’être venu, c'était obligatoire pour cette bravoure (que ceux qui ont le jeu peuvent comprendre...).Un Platine de légende je vous dis!Le mot de la fin est pour vous CAPCOM si vous êtes ici : PLUS JAMAIS UN PLATINE COMME CA POUR UN DMC SVP MERCI !*Le platine de l'impossible**S pour Style...Non S pour Souffrance!*