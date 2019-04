Salut, j'ai depuis quelques jours eu la belle surprise de voir apparaître sur mon écran Oled de chez LG des traces de marquage (interface YouTube).J'ai bien entendu essayé de balayer mon écran via l'option prévu pour mais rien à faire ça reste... J'ai donc contacter Boulanger, ma TV n'a même pas 2 ans, et surtout, je m'étais pris une garantie 5 ans à 500 balles, surprise, cette dernière ne sert à rien. Boulanger m'a dit qu'ils ne prenaient pas en charge cela ces... Bon outre le fait que ça m'a bien fait chier je vous déconseille clairement d'acheter leur garantie...Bref j'ai donc voulu savoir si LG France pouvait faire quelque chose. Apparemment j'ai vu une personne qui a eu ce problème et a reçu un changement de la part de LG quelques jours après (plus d'une heure pour changer la dalle) c'est seul témoignage que j'ai pu trouver.J'ai donc contacté LG qui m'a ouvert un dossier, c'est en attente actuellement, ça fait 4 jours, je ne sais donc pas si je serais pris en charge ou non, ma question est la suivante:Est-ce que quelqu'un ici a déjà eu ce problème, si oui qu'avez-vous fait ?Merci d'avance.