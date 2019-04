Le prochain projet de Guerrilla Games comprendra des tournois multijoueurs, des clans.Il y a longtemps que la rumeur court que Guerrilla pourrait avoir une deuxième équipe travaillant sur un jeu multijoueur, et la croissance du studio, en un gros studio pouvant compter entre 300 et 400 personnes aiderait à supporter cela.Il y a environ un an, ils ont engagé le directeur de jeu de Rainbow 6 Siege, Simon Larouche, qui est actuellement le directeur de jeu d'un jeu non annoncé à Guerrilla. Son récent tweet où il mentionne "Sooo, ça commence!" pourrait suggérer que ce jeu a pu être mis en pleine production, alors que la liste des emplois suggère que le jeu est très lourd en multijoueur et fait également référence à Killzone.