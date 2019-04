Salut à tous.



Depuis quelques temps je suis le site et je me suis dis que ça pouvait être cool de s'inscrire et de me présenter.



Pour ma part, je joue à tous types de jeux, j'ai une préférence pour les jeux solo car le multi en ligne c'est pas trop mon truc.



Pas de préférence niveau support je vais là ou un jeu m'intérrèsse, je suis passé de la Megadrive à la Snes en passant par la Game Gear, Game Boy, Ds, PSX, ps2 etc etc... Jusqu'au consoles d'aujourd'hui.



Pas de guerre de console pour ma part mais je sais reconnaitre les qualités et défauts d'une console ou d'un jeu.



Mais j'ai vraiment commencé ma "carrière" de gamer avec la PSX.



Mon jeu préféré restera FF VIII car c'est le 1er gros jeu de mon enfance.



Voilà pour l'essentiel.



(Dsl pour les fautes ou autre je tourne principalement sur smartphone).



@+ sur le site.