Bonjour à tousAlors messieurs/dames que compte faire Playstation ce soir ? Un moment important pour ce monsieur.Le trio gagnant qui sera peut être présenté : Death Stranding/Ghost of tsushima/The last of us 2Je suis curieux de voir la réponse de Sony sur le cloud gaming.Je serai pas contre contre une news sur la PS5 même un mini prout je suis ok.Il y a une chose dont personne parle mais ce genre de conférence sont surtout fait pour rassurer les actionnaires, les gens on tendance à l'oublier.