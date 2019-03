Petit résumé rapide de la partie VR pour la GDC.L'oculus Rift S a été montré sans aucun effet d'annonce, un peu comme si Oculus ne voulait pas se taper un bad buzz live lors d'une conférence de présentation. Bref, l'Oculus Rift S va remplacer l'Oculus qu'on connait (qui va disparaître des revendeurs). Et le moins que je puisse dire, c'est que c'est la belle douche froide.Voici ses caractéristiques :(1280 x 1440 pixels par oeil)En comparaison :L'ancien Oculus : Oled(1080 x 1200 pixels par oeil)l'Oculus Quest (la version Autonome du casque d'Oculus) Oled :(1440 x 1600 pixels par oeil)Les casques Windows MR : LCD(1440 x 1440 pixels par oeil)Le nouveau casque d'HP : LCD. ( 2160 x 2160 pixels par oeil)- Plus aucun réglage d'ipd mécanique (uniquement logiciel)- Un unique écran (et plus deux écrans séparés)- Tracking interne avec 5 camera qui permettrait d'atteindre presque la qualité de tracking de l'ancien Oculus.- Prix : 399 dollars (450 euros chez nous, même prix que l'ancien Oculus).Ce qui est étonnant, c'est que l'Oculus Quest est meilleur sur le papier, il a le mérite d'être autonome et est au même prix !Pour plus de détails : https://www.usine-digitale.fr/article/facebook-annonce-son-nouveau-casque-de-realite-virtuelle-l-oculus-rift-s.N820515 Passons à la bonne nouvelle :HP nous sort de son chapeau un nouveau casque de la gamme Windows MR. Pour faire simple, c'est un casque avec la techno Windows MR (tracking interne à 2 camera). Mais son gros plus est dans ses caractéristiques :- Double Ecran LCD pour un total de 4320 x 2160 pixels (pixels par oeil)En comparaison, le PSVR =pixels par oeil.- Fov de 114 degrés- Système d'attache plus confortable et qui monte en gamme- Casque audio intégré- Bluetooth intégré pour éviter de passer par le Bluetooth du PC (on branche, on joue).- La version grand public sera proposée à 600 dollars (650 pour les pro et quelques changements mineurs)Pour plus d'infos : https://www.etr.fr/actualite/6852-le-hp-reverb-est-un-casque-4k-vr-impressionnant-et-confortable-pour-599.html Valve devrait dégainer demain, en espérant qu'ils communiquent sur leurs projets VR.