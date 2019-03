Batman Arkham Crisis, censé être dévoilé ce mois ci, et toujours rien. Alors vous allez me dire : "ouais mais le mois n'est pas fini on est encore au mois de mars"

Et vous avez raison, le truc c'est que je commence sérieusement à douter là. Rien pas de teasing que dalle...



Vous en pensez quoi vous ? On va avoir droit à une annonce où on l'aura tous dans le baba ? X)