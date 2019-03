Microsoft Game Stack : une famille de service pour aider les développeurs



Une bonne surprise n’arrivant jamais seule, Microsoft a également annoncé Game Stack. Derrière ce nom énigmatique se cache en réalité une suite d’outils de développement pour faciliter la création de jeu. Visual Studio, DirectX, Azure, Havok et d’autres outils sont intégrés dans cette solution tout-en-un pensé pour toutes les étapes de la création.



Game Stack est un écosystème complet d’outils et de services sous une même entrée qui supporte chaque étape du développement d’un jeu. Mais ce qui est aussi important ici, c’est la liberté de choix. Les développeurs de jeux sont libres de choisir ce qu’ils le souhaitent dans Game Stack. S’ils veulent en prendre un morceau, c’est parfait pour. S’ils veulent une section entière, alors nous les accompagnerons aussi.



Et si la plupart des services inclus dans cette offre sont d’ores et déjà connu, Microsoft y a également inclus une nouveauté. Nommé Azure Playfab, cet outil permet de supporter le cloud-gaming de manière très simple pour tous les studios. Les développeurs trouveront ainsi des solutions pour gérer le matchmaking, pour mesurer et suivre les performances des jeux, pour connecter les joueurs entre eux via des services de messageries, etc.



Nous pensons au développement de jeux de la même manière que nous pensons au jeu. [Les joueurs] doivent avoir la liberté de jouer aux jeux qu’ils veulent sur les appareils qu’ils veulent avec les gens qu’ils veulent. Ce sont les consommateurs qui sont au cœur de notre stratégie et notre philosophie est la même avec les développeurs de jeux, que vous soyez un studio AAA ou un développeur indépendant débutant.



Des annonces qui valident donc l’évolution historique du média. Microsoft est en effet en train de passer d’un constructeur à un opérateur de services. Et ceux-ci seront proposés sur tous les supports, indépendamment des marques. Oui, tous les supports, Playstation et Nintendo Switch inclut. Plus qu’un discours, l’ouverture est désormais une véritable philosophie chez Microsoft.