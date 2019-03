En ce jour de sortie de Dragon Ball Superau cinéma en France, revenons un peu sur les OAV/films en général tiré de la licencePour ma part, je prend en compte que je n'ai pas vu le dernier film sur Broly, donc mon OAV préféré reste "". Pour Janemba qui reste a ce jour mon méchant préféré de Dragon Ball par son design tellement stylé et la puissance qu'il dégage ! Evidemment pour aussi la Fusion, un Goku en SSJ3 charismatique et des dialogues savoureux avec Vegeta. Sans oublier l'ambiance de l'enfer !Reste les parties sur terre un peu moins bonne.. c'est en tout cas celui qui m'a le plus marqué enfant ! Et peu importe qu'il ne soit pas canon.En plus de ça, l'animation en 1995 était au top, on avait pas fait mieux.Après j'aime également beaucoup "Broly le Super Guerrier" 1er du nom, "l'Attaque du Dragon" et "l'Offensive des Cyborgs"