Je fais cet article dans le but de débattre et de comprendre ce qui est entrain de se produire on se dirige vers une nouvelle air ou nos habitudes de jeux vont changer et cet article est rédigé dans le but d'essayer de comprendre ce qu'il peut ou va se produire dans le future pour nous les joueurs et les consommateurs de demains.[1]Je dirai que l'image la plus marquante de l'industrie durant ces dernières années c'était la présence de Shawn Layden, Phil Spencer et Régis Fils Aimé sur la scène des Game AwardsMais sur le moment on avait trouvé que c'était une belle image sans forcément y voir un sens derrière et c'est que récemment qu'on a appris que Microsoft et Nintendo allaient réaliser des projets ensemble avec l'arrivée du XBOX Live sur Nintendo Switch ainsi que des Projets autours du XBOX Gamepass et xCloudMais il se pourrait que ça ne s'arrête pas simplement là et que Sony entre dans le jeu avec les récentes déclarations de Shawn Layden qui ne veut plus considérer Microsoft et Nintendo comme des ennemies ( https://www.begeek.fr/sony-shawn-layden-ne-veut-plus-considerer-microsoft-et-nintendo-comme-des-ennemis-308046 ) mais ne s'est pas arrêté là car lui aussi envisage un avenir après les consoles https://www.gamespot.com/articles/playstation-boss-predicts-post-console-world/1100-6464942/?ftag=GSS-05-10aab8e&utm_campaign=trueAnthem%3A%20Trending%20Content&utm_content=5c8801b53ed3f00001b2f015&utm_medium=trueAnthem&utm_source=twitter . "Donc par conclusion Sony / Microsoft et Nintendo on exactement la même vision de l'avenir qui passe par le Cloud Gaming et les services à abonnements.[2]Et bien on remarque également du côté de Microsoft un rapprochement avec un Steam qui ne semble pas très en forme ces temps avec des développeurs qui préfèrent partir de la plateforme pour rejoindre l'Epic Games Store. Ce n'est pas non plus la forme Olympique du côté du Windows Store qui peine à convaincre les joueurs. Halo sur Steam ? Qui l'aurait cru ? Sunset Overdrive sur Steam ? Killer Instinct sur Steam ?... mais que se passe t'il concrètement ? Verrons-nous Sea of Thieves sur Steam ? Gears of War 4 sur Steam ? Une application XBOX sur Steam ? le Gamepass sur Steam ? Phil Spencer à évoquer le fait d'améliorer l'expérience XBOX sur PC durant l'année 2019 http://www.jeuxvideo.com/news/1008519/phil-spencer-xbox-promet-une-amelioration-du-jeu-pc-en-2019.htm Est-ce qu'on serait pas entrain d'assister à une alliance entre les principaux acteurs Microsoft x Nintendo x Sony x Steam contre le reste des nouveaux arrivant ? Epic / Google... Amazon et peut-être Apple qui viendront certainement avec d'autres offres. s'allier semble être la meilleure solution qu'en pensez-vous ?