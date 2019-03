Nouvelle censure (légère) au cas par cas sur Devil May Cry 5 en fonction des régions ... Pour résumer, à titre de comparaison où dans Metro on peut y voir une femme nue compètement topless, dans DMC, la même chose à simplement été censuré selon les régions où le jeu à été diffusé (ce qui n'est à priori pas le cas de Metro)Après, l'avis de Jay est que Sony ne censure que la production japonaise, et ce depuis que la direction se trouve aux USA