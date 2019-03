Alors que de nombreuses rumeurs indiquent la sortie du très attendu Cyberpunk 2077, le RPG de CD Projekt (The Witcher), pour fin 2109, le studio vient de publier sur le net une vidéo nous montrant les coulisses du développement tout en… coupant court à tout espoir de lancement pour cet année!



Ainsi, dans ce making-of raconté par Doug Cockle, la voix de Geralt de Riv, on apprend pourquoi CD Projekt est resté silencieux pendant de si longues années depuis l’annonce de son bébé en 2012, mais aussi que l’aventure se déroulera dans un ligne temporelle alternative de celle du jeu de rôle papier et que le choix de la vue à la première personne était primordial pour faire ressentir toute la verticalité de Night City.



Mais le couperet tombe hélas quand, en fin de vidéo, Mister Cockle nous dit que Cyberpunk 2077 pourrait ne bientôt plus être le mystère qu’il fut autrefois, mais que « le travail à faire dessus est encore loin d’être terminé ».



Connaissant la volonté de CD Projekt de proposer un titre fignolé à l’extrême, on peut clairement se dire qu’il faudra attendre 2020, au mieux, avant de pouvoir enfin se glisser dans la peau de V le mercenaire!



Franchement c'était assez évident qu'on allait pas avoir ce jeu très attendu pour cette année, néanmoins, le studio a quand même précisé que Cyberpunk 2077 sera bien présent à l'E3 2019