Q: Quand avez-vous commencé à travailler sur KH3?



R: J'ai commencé à le conceptualiser immédiatement après l'achèvement de KH2. Cependant, [le vrai] développement a en fait commencé beaucoup plus tard que cela, et à ce moment-là, j’imaginais qu’il serait commercialisé sur PS4 et Xbox One. Il y avait une rumeur selon laquelle il était initialement destiné à la PS3, mais au début du développement, la PS4 avait déjà été libérée. Même avant de passer du moteur de jeu de Luminous Studio à Unreal Engine, il était déjà prévu pour la PS4 et la Xbox One.



Q: Contrairement à KH1 et KH2, le développement de ce jeu a été réalisé par l'équipe d'Osaka. quelle était la raison de cela?



A: Jusqu'à présent, l'équipe d'Osaka était responsable de choses telles que KH BbS et les jeux pour appareils mobiles, ainsi que de KH Re: CoM et des titres remasterisés, mais depuis le début, on pensait qu'ils pourraient faire un titre de jeu sur console numéroté. . Ils avaient également acquis de l'expérience avec la série KH grâce à des titres non numérotés. À cette époque, l'équipe de Tokyo travaillait sur un titre différent. Je me sentais ainsi [l'équipe d'Osaka] prête à relever le défi. leur a demandé avec KH3.



Q: Au début du développement, qu'avez-vous demandé à l'équipe de développement?



A: Le premier monde décidé était la boîte à jouets de Toy Story. Je leur ai donc demandé de faire des batailles dans lesquelles vous pourrez passer d'un robot à l'autre. Autre que cela, je leur ai dit que le plan principal était de faire un menu de commande où les attaques avec des limites de temps empileraient. Plus tard, lorsque la production de KH 0.2 a été décidée, nous avons inclus cet arrangement (d'attaques chronométrées) à titre expérimental.



Q: Utada Hikaru, qui avait déjà composé les chansons à thème, a pris une très longue pause. On s'inquiétait de ce qui allait arriver à KH3, mais il semble qu'elle soit revenue à la sécurité et qu'elle ait été chargée des chansons à thème. cette fois aussi.



R: On a également demandé à Utada-san de créer de nouvelles chansons pour des titres non numérotés, mais cela n’a jamais été une opportunité. Cette fois-ci, cependant, lorsque nous lui avons humblement demandé de faire une nouvelle chanson pour le titre numéroté, elle a suggéré de ne pas faire un arrangement de la chanson d'ouverture, mais de préparer une autre chanson, ce qui nous a fait très plaisir. . Je pense que c'est la puissance des fans du KH du monde entier qui a incité Utada-san à faire tellement de choses. Je pensais que [la cause] ne pouvait être que l’énorme quantité de messages qu’elle recevait du monde entier.



Q: Nomura-san, vous êtes également illustrateur. Quel genre d'illustration pensiez-vous faire cette fois-ci?



A: Au moins, je savais que je devais faire la couverture, mais le nombre de caractères est énorme, alors j'étais un peu déprimé par la dureté de ce combat [rire amer]. J'ai toujours utilisé du papier copie au format A4, j'essaie donc de m'intégrer le plus possible. Cette fois-ci, j’ai aussi commencé à dessiner sur du papier A4, mais une fois que j’ai dessiné Sora, Riku et Kairi, je me suis rendu compte qu’il était impossible pour tout le monde de s’adapter, alors j’ai rassemblé deux morceaux de papier et je l'ai recommencé . Pendant tout ce temps-là, je pensais: "je pouvais copier numériquement les trois premiers dessins que j'ai dessinés ..." [rires]. Jusqu'à la date limite, il y avait des moments où je traînais dessus, et y compris la coloration, je le faisais en une semaine. Pour une raison quelconque, la date limite pour la version internationale a été comparée à la version japonaise, alors j’ai pensé "à ce rythme,

Q: Après la sortie de KH2, le groupe Disney a fait l’acquisition de Pixar. La liste des mondes apparus cette fois-ci s’est considérablement développée, n’est-ce pas?



R: En fait, à l'époque où KH2 était en développement, nous avons créé des modèles de tests de personnages de Monsters Inc. et de Toy Story, et des négociations ont été engagées pour la sortie du jeu. À la fin, le jeu était rangé, mais pour KH3, je pensais que sans Pixar, je ne pouvais pas sortir le jeu, alors les négociations ont commencé [avec cette idée en tête]; La situation avec Disney et Pixar ayant changé, les discussions ont donc progressé pour que cela devienne une réalité. Cette fois, même après que les mondes [apparaissant dans KH3] aient été choisis, Disney et Pixar ont continué à faire des films vraiment attrayants, aussi, bien souvent, je pensais que "je voulais l'inclure aussi ..."



Q: L'inclusion de Monsters Inc. et Toy Story était une priorité dans KH3, n'est-ce pas?



R: Malgré tout, les obstacles que nous devions franchir avant que la décision ne soit prise étaient incroyablement élevés. Au départ, je me suis rendu personnellement en Amérique à deux reprises pour des négociations et, sans complot, aucun progrès n’a pu être réalisé. Aussi, même sans complot principal, j’ai écrit le complot pour Toy Box. Après une longue période de va-et-vient, une conclusion a été tirée et nous avons finalement obtenu l'autorisation. Puisque c'était la première fois que Pixar nous accompagnait [en termes de développement], nous avons construit une relation utilisant Toy Story et en avons créé la base, en ajoutant les autres œuvres [en tant que mondes] plus tard.



Q: En termes d’histoire dans les mondes Pixar, c’était une continuation des histoires dans les films, ce qui m’a surpris.



R: Eh bien, à l'origine, la série KH a toujours vu Sora et ses amis faire l'expérience du même scénario que les films originaux, et [le monde de] Tangled et Frozen sont également comme cela. Cependant, dans les cas de Toy Story et Monsters Inc, il nous a été demandé de montrer "l'historique autorisé" de ce qui s'est passé après les événements du film. Quel que soit le modèle [de l'histoire], les mondes ont été largement influencés par les idées des créateurs et des producteurs.



Q: Les histoires de base des mondes [Disney / Pixar], ainsi que celles de Sora et de ses amis ont été intelligemment présentées.



R: Il s’agit des réalisations d’Oka (Masaru Oka, directeur du scénario et de la cinématique) et de l’équipe de conception de niveaux. Récemment, dans la série KH, j'ai consulté l'équipe de conception de niveaux et Oka à propos des emplacements et du déroulement [des batailles et des événements]. En utilisant Oka comme tremplin [à des fins de discussion], j'ai créé les scénarios. En fin de compte, bien que j'y ai également mis la main, le flux du dialogue et les histoires de chaque monde ont été en grande partie gérés par l'équipe de conception de niveaux.



Q: Le groupe Disney a également ajouté Marvel et Lucasfilm à sa gamme, de sorte que la possibilité de mondes futurs [parmi lesquels choisir] a encore augmenté, n'est-ce pas?



A: C'est vrai. Cependant, pour transformer ces [propriétés] en jeu, des contrats doivent être passés avec chaque société séparément et il existe des cas où d'autres sociétés de jeux ont déjà des contrats. Ainsi, bien que le groupe Disney ait effectivement ajouté ces [propriétés], les incorporant KH n'est pas si simple. C'est aussi la raison pour laquelle Mickey est dans une seule scène de KH1. Au même moment, une autre société sortait un jeu qui avait à voir avec Mickey. Nous avons donc refusé son utilisation, mais nous avons fini par avoir "tant que vous n'avez qu'une scène, de loin, en silhouette, avec lui agitant la main ou quelque chose ". Comme nous devions tirer le meilleur parti de la plus grande [et la seule] chance que nous ayons eue, c'est pourquoi cette scène apparaît ainsi.

Q: Parmi les mondes qui apparaissent cette fois, il y a Olympus, qui est un "client régulier" à ce stade; Avez-vous un attachement émotionnel à cela?



A: Honnêtement, il n'y a pas vraiment de raison particulière, c'est juste par hasard. Il apparaît dans KH3, car Sora a perdu tous ses pouvoirs et doit les récupérer. Il était une fois un héros qui a retrouvé ses propres pouvoirs de la même manière. C'était donc un choix idéal pour le début du voyage. S'il y a quelque chose qui m'attache émotionnellement, c'est que je voulais inclure Hadès. Hadès est un personnage amusant, vous voulez donc le voir [faire des choses].



Q: En parlant de "clients réguliers", 100 Acre Woods est aussi.



R: C'est parce que Pooh est un personnage qui vous détend juste en étant là [rires]. Depuis le début, je pensais que 100 Acre Woods apparaissaient [dans KH3] comme un endroit où vous pourriez vous arrêter de l'aventure principale et jouer à des mini-jeux légers, car cela prendrait du temps loin du développement des autres mondes [sinon].



Q: Dans les 100 Acre Woods, il y a un contour unique autour des personnages, non?



R: En fait, cela n'a été ajouté qu'aux dernières étapes du développement. Dans KH3, bien que nous ayons utilisé quelque chose appelé "Kingdom Shader" pour changer la sensation du matériau dans chaque monde, le monde de Pooh a été laissé seul pour que les graphismes ressemblent davantage au livre d'images original, pas à un anime. Personnellement, pour que l'atmosphère ressemble davantage à un véritable livre d'images, j'étais particulièrement obstinée quant à la couleur du ciel.



Q: D'un autre côté, les Caraïbes [en termes de graphismes] ressemblent incroyablement à la vie réelle.



R: En un sens, la haute qualité d'image de ce monde avait déjà été décidée. À peu près au début du développement, dans la vidéo préparée pour la réunion de présentation interne, des scènes ont été créées montrant Sora en train de plonger dans l'océan et de chevaucher ses ennemis alors qu'elle volait dans les Caraïbes. De plus, la reproduction expérimentale de certaines scènes du film [incluses] était si bien faite qu'elle aurait tout aussi bien pu être le clou de la réunion. À partir de ce moment-là, vers le début du développement, on a pensé que ce monde serait assez élevé. À propos, le manteau que Sora porte dans les Caraïbes est en réalité basé sur l'un de mes manteaux personnels que j'ai remis au personnel avec les instructions pour l'inclure, mais j'ai l'impression qu'ils ne veulent pas le rendre pour le moment [rires] .



Q: Parlant de l'apparition de Sora dans les différents mondes, son apparence à Monstropolis est plutôt audacieuse.



A: Au début, je pensais à quelque chose de similaire au costume de monstre que Boo porte dans le film, mais Pixar a donné l'idée de transformer [Sora] en un monstre. Dans Monsters Inc., il existe de nombreuses règles détaillées concernant la conception des personnages, telles que les couleurs pouvant être utilisées ou la forme des yeux. Ainsi, une fois que le motif qui a été conçu pour respecter ces règles a été vérifié, Je me suis accordé. Au début, je ne pouvais pas donner une sensation de douceur au corps de Sora, je l'ai donc recouvert de fourrure, mais Pixar a fait remarquer que je ne devrais pas le faire ressembler trop à un chat. lutte. C'est pourquoi, bien qu'il semble que Sora ait des oreilles de chat, ce sont en réalité des cornes [rires].



Q: Dans les mondes basés sur des films de synthèse, la qualité de reproduction [des mêmes graphismes] est très élevée. Vous a-t-on fourni les données graphiques des films?



R: Nous en avons reçu pour référence, mais comme le nombre de polygones et la composition des données n’ont pas pu être réutilisés, nous avons tout créé à partir de zéro pour ressembler au matériau source. Pour le travail de la caméra dans les cinématiques et le nombre de coupes, le responsable a regardé les films encore et encore pendant qu'il ajustait tout. La raison pour laquelle vous pouvez dire "la qualité de la reproduction est élevée" est tout grâce aux efforts du personnel.



Q: À l’inverse, "Classic Kingdom", qui est basé sur de vieux jeux LC (à cristaux liquides), était nostalgique de la génération [de joueurs] qui connaissent cette époque.



R: Mon idée était la suivante: chaque mini-jeu est inspiré d'un court métrage, tout comme les autres œuvres de Disney, un mini-jeu serait traité comme son propre monde. Je dis "monde", mais il n'y a pas de carte et chaque mini-jeu n'a qu'un seul écran [rires]. Personnellement, bien que les jeux LC aient été extrêmement populaires quand j'étais enfant, mes parents ne m'en ont jamais acheté, alors quand j'ai grandi, je les ai achetés moi-même et maintenant j'en possède des dizaines. Je voulais créer un RPG pour smartphone en utilisant des graphismes de jeu, alors une proposition a été faite [de les utiliser] pour quelque chose qui n’était pas lié au KH [dans le passé]. Ce désir profond a changé de forme et a pu prendre forme. Si cela est possible, j'aimerais vraiment créer une véritable console de jeu de style "Classic Kingdom".

Q: L'arc noir du chercheur est terminé, mais depuis quand réfléchissez-vous à la conclusion?



A: L'arc Dark Seeker est un concept depuis KH2. À cette époque, je me suis un peu rapproché et j'ai décidé d'un plan. L’artiste manga me dit souvent qu’ils avaient le sentiment que "les personnages prennent vie à leur guise" et que certaines parties ont changé par rapport à leur conceptualisation originale, mais qu’ils n’ont pas beaucoup changé.



Q: Par exemple, il a été montré dans KH2 que l’Ansem figurant dans KH1 n’était pas le véritable, mais cela at-il été décidé depuis le début?



R: Quand j'ai écrit le scénario dans KH1, même je pensais "Ansem se dit sage, mais ne semble-t-il pas être un méchant?" [des rires]. Avec cette sensation en tant que catalyseur, les scènes après KH2 reflétaient cela.



Q: Xigbar aussi; quand il est apparu dans KH2, nous ne savions pas qu'il serait une personne aussi importante.



R: Beaucoup de gens disent cela, mais à l'époque, je voulais montrer que "Xigbar est un personnage avec un rôle très spécial" en lui donnant une manière suspecte d'agir. Lorsque nous faisions le doublage pour KH2, j’ai écouté la voix de Houchu Otsuka (le JP VA de Xigbar) et me suis dit: "Ce mec n’est pas simplement un grognement d’organisation, il a définitivement un côté caché", alors la création de la situation actuelle a évolué à partir de là. Il arrive parfois que je sois inspiré pour changer les circonstances à cause de la voix des acteurs.



Q: La partie finale de l'histoire, où tous les personnages du côté des alliés et du côté des ennemis étaient rassemblés dans le cimetière de la Keyblade, était incroyable.



R: Les fans ont tous des personnages préférés différents, alors j'ai pensé que je devrais donner à chacun le temps de briller, mais comme le nombre de choses à expliquer était trop important, je devais trouver un moyen de faire avancer Sora, tout au moins. En fait, lors de la rédaction des scénarios, la partie Keyblade Graveyard était la plus difficile. Si je me concentrais sur chaque personnage à la fois, la progression des événements serait assez lente et il fallait montrer les batailles impliquant Sora. Il était donc difficile de tenir compte de tout. Comme je l’imaginais, tous les personnages attachés les uns aux autres devraient se battre pour mettre fin à tout [eux-mêmes], mais si je le faisais, les explications finiraient par être trop longues. Par contre, si je me faisais des ennemis, vous ne pouvez combattre que quelques personnes et montrer le reste via une cinématique, cela n'aurait pas été très satisfaisant. Après m'être beaucoup inquiété à ce sujet, avec une certaine intention en tête, j'ai mis l'accent sur le rythme et la manière dont le scénario s'est déroulé a pu être concrétisé.



Q: Le Final World, un lieu très important pour l'histoire, est apparu dans le jeu, mais de quel genre de monde s'agit-il?



R: C'est un endroit où arrivent ceux qui se trouvent à deux pas de la mort, connectés à la Station de Waking. Jusqu'à présent, la station de réveil était toujours un endroit sombre où le sol était fait de vitraux, où l'on pouvait voir l'état de l'intérieur de son cœur, mais dans ce cas j'ai fait de The Final World un endroit où je pourrais montrer [que] plus concrètement, un lieu semblable à un portail vers les cœurs respectifs [des gens]. Dans le jeu, il est dit que le sommeil et la mort sont intimement liés, donc si le cœur était endormi et qu'ils se retrouvaient dans la Station de veille, l'idée était que s'ils partaient de là, ils se retrouveraient dans Le monde final.



Q: Aucun personnage de la série Final Fantasy n’apparaît dans KH3, pouvez-vous nous en dire la raison?



A: En termes simples, ils ne pouvaient tout simplement pas être accueillis. Il y a trop de personnages dans l'histoire principale, de sorte que leur apparition dans les personnages FF n'a pas pu être préparée. Techniquement, des modèles polygonaux ont été créés pour Leon (et quelques autres). Hormis Leon, d'autres personnages, comme la fée marraine de Cendrillon, ont été créés, mais ils n'ont finalement pas pu être utilisés, ce qui a mis en colère certains membres du personnel de production.

-Le monde dans lequel se trouvent Sora et Riku pendant le film secret ...?





Q: Le contenu de l'épilogue et du film secret était assez choquant. Dans le cas de l'épilogue, les personnages de KHUx reviennent, n'est-ce pas?



A: oui Il y a longtemps, il existait des maîtres Keyblade appelés "Foretellers", qui ont voyagé dans le temps pour se réunir à nouveau. Xigbar est également un autre Foreteller nommé Luxu, qui a constamment changé de forme à travers les âges.



Q: Xigbar dit "Avec ceci, mon rôle est terminé". Quel était exactement son rôle?



R: Il a été chargé par son chef, le Maître des Maîtres, de transmettre la Keyblade qu'il lui a donnée dans le futur, ainsi qu'une autre mission. Cette "autre mission" doit être révélée.





Q: Je suis intrigué par ce qu'il y a à l'intérieur de la Black Box ...



R: Tout le monde pose la question, mais c'est la clé de la suite. Comme le dit le Maître des Maîtres dans la couverture arrière, "c'est une surprise!" [des rires]





Q: Au milieu de l'épilogue, nous voyons que sept pièces noires sont utilisées dans le nouveau jeu [d'échecs]. Est-ce que six d'entre eux sont censés représenter les six apprentis du Master of Master?



A: oui



Q: Qui est la dernière pièce?



A: Bien ... tu peux deviner, mais c'est un secret.



Q: La pièce blanche indique-t-elle alors Sora?



R: Eh bien, probablement ... en tout cas, le contenu de l'épilogue est censé faire allusion aux développements qui ont eu lieu avant l'arc noir du chercheur.



Q: Je vois. Puis, continuant, j'aimerais poser des questions sur le film secret. l'emplacement est-il connecté à la fin?



A: oui Après avoir disparu dans la fin, Sora arrive dans le monde montré dans le film secret.



Q: Est-ce que l'endroit où Sora est dans le même monde que celui de The World Ends With You?



A: C'est comme ça. Cependant, plutôt que de dire que Sora est allé dans le monde TWEWY, cela signifie que ce n'est pas exactement Shibuya, mais ~ Shibuya ~ (note: c'est difficile à expliquer en anglais, mais au lieu de l'écrire en kanji, le nom pour " Shibuya "est écrit en katakana ici. Cela signifie fondamentalement que ce n'est pas le même Shibuya que dans TWEWY ou dans le monde réel.) De plus, bien que Sora ait promis à Neku et à ses amis de se revoir à Shibuya, cette vidéo n'est pas liée à cette vidéo. .



Q: Le monde dans lequel Riku se trouve rappelle également des souvenirs du passé avec ses décors palpitants. L'homme qui regarde du toit ressemble à Yozora, que nous avons vu dans le jeu populaire "Verum Rex" dans Toy Box ...



R: Oui, c'est Yozora.



Q: Alors, est-ce le monde de "Verum Rex?"



A: Cela finira par être. Sur le plan visuel, je suis sûr que certaines personnes penseront que c'est le même titre qu'un titre précédent que j'avais planifié, mais ce n'est pas le cas. Puisqu'il s'agit d'un plan qui n'a jamais été publié, il y a des parties que je sauvegardais qui finissent par se chevaucher, mais "Verum Rex" est une création complètement différente. Le plan qui n'a jamais été publié est encore inconnu de tout le monde, et "Verum Rex" n'existe pas encore, donc je suis sûr que tout le monde se demande ce que cela signifie, mais je tiens à préciser que ce n'est pas la même chose chose. (note: évidemment, il veut dire FF Versus XIII)



Q: Dans la dernière scène, qui est la personne en robe noire qui forme un cœur en direction de la lune?



A: C'est le maître des maîtres. Il est le seul à faire une chose aussi stupide en ressemblant à ça [rires].

Q: Comment se déroule le développement du DLC prévu?



R: Actuellement, j'ai donné une liste de choses que j'aurais aimé faire concernant les batailles au personnel, qui est en train de la parcourir. En ce qui concerne les scénarios supplémentaires, je vous ai dit juste avant que la bataille finale dans le cimetière de la Keyblade soit devenue [telle qu'elle est] à cause d’une certaine intention que j’avais eue, je pense donc que ce sera l’axe principal. J'espère qu'il sera achevé le plus rapidement possible, mais comme le développement a lieu parallèlement aux préparatifs du prochain projet, je ne peux pas dire avec certitude quand il sera publié. Pour le moment, il est prévu qu'au lieu de séparer toutes les pièces séparément, tout soit publié dans un seul paquet.



Q: Vous n’avez pas l’intention de sortir un "Final Mix", comme cela se faisait jusqu’à présent pour la série KH?



R: Il n'y a pas de plan pour un paquet de type "Final Mix" (vendu séparément). Si j'en fais un, ce serait sous la forme de DLC qui incluait un mode anglais auquel vous pourriez basculer. De plus, nous avons pris en compte les tendances récentes des joueurs lorsque nous avons créé les batailles [de KH3]. Nous avons donc retenu le niveau de difficulté, mais de nombreuses demandes ont été formulées pour combattre des ennemis puissants. Je pense donc que la priorité serait accordée à libérant un mode critique sous forme de contenu téléchargeable gratuit et ajoutant des ennemis puissants, du type qui apparaîtrait dans un "mix final", payait le contenu téléchargeable payant.



Q: Maintenant que l'arc de Dark Seeker est terminé, il y a une pause dans la série KH, alors quelle est votre attitude mentalement?



R: Je pensais que je me sentirais soulagé une fois que ce serait fini, mais je ne le ressens pas du tout. Nous sommes maintenant en train de développer DLC et cela coïncide avec [le développement de] quelques autres titres. Je veux me dépêcher et commencer le prochain projet, donc je n'ai pas l'impression qu'il y a une pause.



Q: Les fans sont curieux de savoir ce qui se passera dans la série KH ...



R: Rien n'a encore été officiellement décidé, donc pour le moment, je ne peux rien dire. À l’heure actuelle, la priorité absolue est de créer du contenu téléchargeable pour KH3 et une mise à jour importante pour KHUx. En ce qui concerne les développements à venir, j’ai actuellement deux idées et une chose qui m’oblige à y réfléchir séparément. Le prochain projet devra donc être réellement deux, je pense. Même si nous parlons d'un hypothétique "KH4", il y a quelque chose qui doit être écrit avant, alors je cherche la possibilité de le séparer entre les œuvres. À tous les fans: pour franchir le premier pas au-delà de l’arc noir, je vous remercie de votre soutien continu.



PRIME! "Un secret sur le jeu que vous ne connaissez pas"

Sur la pochette à côté de Ventus, il y a un chat partiellement inspiré de Chirithy, mais c'est en fait mon propre chat. De plus, aux quatre coins du haut de la tour de l'horloge, les objets saillants sont des personnes vêtues d'une robe noire.

- Le discours que Sora a prononcé dans l'ouverture, celui qui commence par "Ils peuvent prendre ton monde, ils peuvent prendre ton coeur", un monologue de Sora post-end?



Nomura: Ce n'est pas la seule réponse, mais les mots suggèrent l'état mental de Sora après la fin.



- Dans le Monde Final, Sora dit à Namine: "Quelqu'un de spécial, je sais, ne te laissera pas tomber." (* T / N: Littéralement, "la personne qui vous manque / veut voir le plus viendra vous chercher.") Voulait-il dire Riku?



Nomura: Il voulait dire que la personne que Namine voudrait voir le plus viendrait la chercher, pour la réconforter. C'est en fait Riku, sous la forme de celui à qui ont été confiées les sentiments de la réplique de Riku, qui va la chercher. Namine ressent un lien particulier avec Riku (la réplique de Riku).



—Sora ne remercie pas Namine dans ce jeu non plus. Est-ce quelque chose qui va être reporté dans un futur jeu?



Nomura: Eh bien, la renaissance de Namine a eu lieu à la fin du jeu, ce qui en fait effectivement quelque chose qui durera plus longtemps.



- Comment Ansem le Sage et Ienzo et les autres ont-ils déplacé le cœur de Namine dans un vaisseau sans la présence de Kairi?



Nomura: Quand Kairi a été vaincu pour la première fois dans le Keyblade Graveyard, le cœur de Namine a été jeté dans le Monde Final, n'est-ce pas? Et le cœur de Namine a également été jeté juste avant la bataille finale, lorsque Kairi a été touché par l'attaque de Xehanort. Je prévois de montrer les détails de ce qui est arrivé après cela.



- Dans le Monde Final, il y avait une "étoile sans nom" dont la scène a été exprimée. Qui est-elle et qui attend-elle?



Nomura: Je ne peux pas encore révéler ça. Mais je peux dire que quelle que soit la personne qu'elle attend, Sora connaît son nom.



—Quand nous quittons le Monde Final, nous revenons au point juste avant que Sora et ses amis ne soient vaincus. Pourquoi donc?



Nomura: Le pouvoir de l'éveil est essentiellement "le pouvoir de remettre les cœurs endormis comme ils étaient." Mais l'impact de forcer les cœurs à perdre de leurs amis à revenir à la manière dont ils ont été réécrits, a créé une singularité. La réécriture a fait que la chronologie dans laquelle ils ont été détruits "ne s'est jamais produite".



-Comment est-ce que Roxas est apparu au cimetière Keyblade?



Nomura: À ce moment-là, Ienzo avait pratiquement fini de fabriquer le corps de Roxas en utilisant la réplique apportée par Vexen et Demyx comme base et les données de Twilight Town. C’est aussi la façon dont Xion a été fabriqué en utilisant les souvenirs de Sora dans KH Days. Quand il était dans un état où tout ce dont il avait besoin était que le cœur de Sora revienne, ses amis étaient en péril. Alors, il utilisa sa connexion avec Sora pour se précipiter vers le Keyblade Graveyard, où son cœur revint dans son nouveau corps et son renouveau alors que Roxas était complet.



-Quand Marluxia s'estompe, il dit: "Je suis sur le point de récupérer mon identité, mon but d'être." Se rappelait-il qu'il était d'un passé lointain?



Nomura: Oui. Je pense que si vous jouez à KH Union Cross jusqu'à la fin, vous apprendrez le but de son existence.



—Lorsque Larxene a dit: «J'étais vraiment juste pour le trajet», elle a dû vouloir dire avec…



Nomura: Marluxia. Il n'est pas certain que Larxene ait ses vieux souvenirs, mais pour une raison quelconque, elle s'est intéressée à Marluxia et est devenue son partenaire dans son plan de renversement de l'ancienne Organisation XIII.



—Est-ce que Marluxia et Larxene étaient aussi les détenteurs de la Keyblade de jadis que Xemnas recherchait?



Nomura: Cela n'a pas encore été précisé, mais je pense que ceux qui jouent à KH Union Cross peuvent deviner. En passant, Xemnas cherchait également la chambre de l'éveil au KH Days, car Ventus, qui dormait là-bas, était un ancien détenteur de Keyblade.



-Cela signifie donc que Xehanort savait que Ventus était un ancien porte-clés de Keyblade?



Nomura: À ce sujet, je pense que je dois absolument montrer un jour comment Ventus et Xehanort se sont rencontrés.



- Une question sur Terranort. Ansem et Xemnas sont issus de la scission de Terranort. Cela signifie-t-il que lorsqu'ils ont été vaincus dans KH1 et KH2, Terra a été ravivée aux côtés de Maître Xehanort?



Nomura: Par tous les droits, Terra aurait dû redevenir lui-même à ce moment-là. Cependant, son cœur était toujours dans les griffes de Xehanort, et il était incapable de revenir en arrière, et la coque de son corps était la seule chose qui se ranimait. Ensuite, Xehanort a ramené le cœur de Terranort du passé et l'a placé dans la coquille d'un corps qu'il contrôlait autrefois.



- Depuis quand le cœur de Terra était-il dans le Guardian *?

(* T / N: Ils appellent le Guardian "le monstre derrière." Je peux me tromper totalement, mais je pense que c'est une référence à ce qu'ils appellent la version accessoire de ballon de lui dans le tableau d'avatar de KHUX Ansem, qui est en japonais quelque chose comme "ballon de monstre derrière le costume Ansem.")



Nomura: Terra et le cœur de Xehanort luttaient éternellement l'un contre l'autre au sein de Terranort. Ce processus signifiait que le cœur de Terra était pris dans un mouvement constant de va-et-vient de sa position initiale au Guardian. À propos, le nom officiel du Guardian est "le gars derrière lui" (rires).



—Qu'est-il arrivé à la volonté testamentaire après la bataille?



Nomura: Quand Terra a été relancé, la volonté s'est effacée et l'armure a disparu. Mais l'armure de Keyblade Wielder ressemble à une Keyblade en ce que même si elle disparaît, elle peut être invoquée à nouveau tant que le porteur est dans son état habituel.



- À la fin de KH3D, nous avons constaté qu'il manquait un treizième membre à la nouvelle organisation XIII. Qui a rempli cet endroit?



Nomura: Xion. Les 12 membres réunis à KH3D étaient absents du 13ème, de Xion et des réservistes Demyx et Vexen. Cette partie a peut-être semblé sortir de nulle part et je réfléchis à un moyen de faire un suivi.



—Est-ce que les membres de la nouvelle organisation XIII avaient des numéros?



Nomura: J'avais pensé leur donner des chiffres au début, mais je n'y suis pas allé à la fin parce que c'était trop déroutant de voir certains membres se retrouver avec des chiffres différents. Par exemple, j'étais parti avec N ° 1 en tant que Maître Xehanort, N ° 2 en Ansem et N ° 3 en Xemnas. Mais ensuite, j'ai pensé que les gens deviendraient confus, attendez, alors le gars qui était n ° 1 est maintenant n ° 3?



-Quand le jeune Xehanort s'efface, il dit: "Au revoir Sora. Ton temps dans ce monde est ..." Qu'est-ce qu'il voulait dire?



Nomura: "Votre temps dans ce monde est terminé." * Il est fait allusion à la fin. Avant cette scène, il avait averti Sora, "Il y a un prix élevé à payer pour une telle puissance stupide." Le pouvoir de l'éveil n'est pas le pouvoir de ramener les gens à la vie, mais Sora l'utilisait pour faire exactement cela à ses amis. En conséquence, le temps a été rembobiné - et Young Xehanort a prédit que Sora en payerait le prix en disparaissant.

(* T / N: Littéralement, "Vous allez disparaître / disparaître de ce monde." L'ordre des verbes est différent en japonais, c'est le verbe "disparaître / disparaître" qui a été coupé à sa mort.)



- Est-ce que Lea a insisté pour s'appeler Axel afin que, quand Roxas reviendrait, il le reconnaisse?



Nomura: Oui, mais aussi parce qu'il considérait Kairi comme Xion, il se souvenait qu'il était censé se souvenir de quelqu'un, ce qui lui donnait l'impression qu'être appelé "Axel" était important.



- Pourquoi Maléfique est-il au courant de la boîte noire de jadis?



Nomura: Après KH1, elle a voyagé jusqu'à l'âge de KH Union Cross. Quand elle est revenue au présent après cela, le résultat a été sa renaissance en KH2. Le fait de "retourner au temps présent / aller au futur" est lié à la manière dont les personnages des temps anciens se sont retrouvés dans la période actuelle.



—Il semble que Maléfique pense que le Livre de la Prophétie se trouve à l'intérieur de la boîte noire ...



Nomura: Elle pense effectivement cela. Cela n'a pas été montré exactement quand elle a commencé à penser de la sorte, mais je prévois de le révéler bientôt dans KH Union Cross.



- Dans KH BbS, l'objectif de Maître Xehanort d'ouvrir Kingdom Hearts était de "créer un nouveau monde". Mais dans ce jeu, il dit que c'est pour "réinitialiser le monde". Pourquoi la différence?



Nomura: Ce qui a été révélé dans ce jeu était un autre élément de vérité: son objectif était "ce monde n'est plus bon et nous devons le recréer à partir de zéro".



- Nous cherchons à savoir pourquoi Xehanort arriverait à une telle conclusion.



Nomura: Au début, je voulais utiliser un jeu suivant pour comprendre comment Xehanort est passé d'un simple garçon jouant le jeu d'échecs à un admirateur des ténèbres. Mais, si je fais cela, alors le Dark Seeker Chronicle n’aura pas fini avec KH3 après tout (rires.) Certaines idées s’étaient consolidées à un degré comparable, mais elles sont en suspens pour le moment.



- Au cours de la section sous-marine de Scala ad Caelum, vous pouvez voir une tour de l'horloge similaire à celle de KH Union Cross. La Scala ad Caelum a-t-elle été construite sur les ruines de la ville de Daybreak?



Nomura: Oui. Le personnel qui a dessiné le concept artistique m'a présenté deux propositions pour la tour de l'horloge: une debout normalement sur le fond marin et l'autre suspendue à l'envers de la surface de la mer. J'ai choisi celui à l'envers.



- Quelle était la véritable identité de No Heart, qui est apparu dans KH BbS FM?



Nomura: C'était aussi Maître Xehanort. C'était l'armure qu'il portait il y a longtemps, et dans ce jeu, il portait son armure actuelle.



- Qui sont précisément les "maîtres perdus?"



Nomura: Les sept (Master of Master et six apprentis) qui apparaissent à KH X BC.



- Lorsque Luxord s'estompait, il a donné une carte "Sauvage" à Sora. Qu'est-ce que ça voulait dire?



Nomura: Cela entrera en jeu plus tard. Peut-être que la carte de Luxord détient la clé de la renaissance de Sora.

