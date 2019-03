Bonjour à tous, récemment, je me refais Dead Space premier du nom sur PS3, et mon dieu que ce jeu n'a pas pris une ride !Sortie en 2008 donc en octobre ça fera 11 ans qu'il est sortit.Quelle bombe c'est un plaisir de le refaire, et ce dans la difficulté maximale, donc en Impossible. Déjà graphiquement, c'est toujours aussi incroyable, aussi bien techniquement que artistiquement. Ça me choque de voir que même quasi 11 ans après c'est toujours très très beau.Puis la bande son, mais mon dieu la bande son !!!Elle est toujours aussi incroyable et flippante. Pareil pour les necromorphes qui sont toujours aussi dégueulasse, flippant etc.. j'avais oublié que le jeu proposé des phases assez sympa comme les chutes d'astéroïdes qu'il faut détruire ou encore les passage zéro gravité. Les "entrées Zone Sans Air" comme elle dit la voix ça aussi c'est génial en plus d'être stressant. Le son étouffer de l'espace c'est prenant. C'est simple, j'ai jamais vu encore dans un jeu un aussi beau rendu du "son" dans l'espace.Puis les armes aussi, c'est un kiffe, original car on contrôle un ingénieur donc forcément une scie découpeur, un lance flamme, un cutter plasma etc. Et l'idée de découper les membres pour tuer les monstres ça aussi c'est une excellente idée, j'avais pas oublier en tout cas que le jeu était toujours aussi sanglant.. mais genre vraiment, des fois c'est vraiment dégueulasse xD, certains monstres sont immondes, repoussant, comme ces machins accrochés aux portes là berrrk x)Je pourrais vous parler de ce jeu pendant des heures, mais bon ça n'aurait pas trop d'intérêt. Juste que je prends juste un plaisir fou a le refaire, par contre je trouve que même en Impossible bah franchement c'est pas si dur, je suis rendu au chapitre 9 et j'ai pas galéré tant que ça , a voir la suite quand même. J'utilise que le cutter plasma afin d'être safe niveau munitions. Mais je me rappel que lorsque je l'avais fais en difficile, j'avais bien plus galérer, je me suis bien améliorer je pense x)Après celui là, j'enchaînerai aussi avec l'excellent Dead Space 2 qui est vraiment bon aussi celui là. Pour le 3 je verrai car pas non plus indispensable.Et vous pour ceux qui l'ont fait ? Vos souvenirs sur ce jeu ? Qu'en avez vous pensé ? Avez vous envie d'y rejouer ? ^^