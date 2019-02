J'y suis allé cet aprem avec mes gamins de 11 et 15 ans. On a adoré tous les trois.

Héroïne attachante et badass, univers cyberpunk à tomber, scènes de combat dantesques et hyper lisibles, scénario cool (enfin ! , car après mortal engines...).j'ai lu le 1er tome du manga après, et faut avouer qu'ils ont fait un tres beau travail à partir du matériau de base : visuellement c'est magnifique, on retrouve des plans, mais magnifiés par les détails et les couleurs. Les, ajouts ou modifications du scénario sont bien vus, ils sont tous pertinents. Mis à part 1 ou 2 moments un peu mièvres (cf le copain d'alita), que la vf n'a pas dû arranger, c'est du tout bon. Très belle réalisation,tres belle intégration des effets spéciaux, superbe travail sur les décors...je suis conquis