Il semble que Halo Infinite sera plus proche d'un RPG, ou au moins inclura plus d'éléments RPG, que les entrées précédentes dans la série. Du moins, c'est ce qui semble être le cas, à en juger par une nouvelle offre d'emploi pour la Xbox One et jeu PC.



Plus tôt ce mois-ci, 343 Industries et Microsoft ont affiché une offre d'emploi pour un concepteur de systèmes senior qui adore Halo, les jeux narratifs, les shooters et, bien sûr, est qualifié. Mais tout cela est à prévoir. Ce qui ne l'est pas, cependant, c'est la qualification de familiarité avec la mécanique des RPG.



Voici un aperçu des exigences que 343 Industries demande aux candidats :



Plus de 7 ans d'expérience dans le domaine de la conception de titres AAA à un niveau supérieur.



Familiarité avec le RPG et les mécanismes des jeux de tir.



Capacité d'apprendre des ensembles d'outils propriétaires et des antécédents éprouvés en matière de scripts et de mise en œuvre au sein de ces ensembles.



Une connaissance pratique des moteurs de jeu standard de l'industrie, des outils de conception, des langages de script et des pipelines de production.



Gestionnaire et mentor expérimenté.



Encore une fois, tout cela semble correct, à l'exception de la "familiarité avec les mécanismes de jeu RPG.....". Maintenant, je ne sais pas pour vous, mais je ne considère pas la série Halo comme un RPG, même dans le sens le plus libéral du terme. De plus, ce n'est même pas vraiment une série avec la mécanique des RPG, à moins que nous ne parlions de ses fonctions de base de progression en ligne.



Donc, cela soulève la question : pourquoi diable 343 Industries mettre la familiarité avec les mécanismes de jeu RPG . Eh bien, je ne sais pas. Mais il semble suggérer que Halo Infinite aura, à tout le moins, plus de mécanique RPG que les jeux précédents, mais comment cela se manifestera, qui sait.



Il est intéressant de noter que cela fait un peu ce que le directeur du jeu dit que le tireur récompensera l'exploration, ce qui va normalement de pair avec la mécanique des RPG.



Malheureusement, tout ce que nous pouvons faire pour l'instant, c'est attendre et voir. Et comme il semble que nous n'entendions pas parler du jeu avant l'E3 2019 en juin prochain, il nous reste encore pas mal de choses à faire.



Halo Infinite est en développement pour Xbox One et PC. Au moment de la publication de ce document, il n'y avait pas de date de sortie, ni même de fenêtre de sortie.