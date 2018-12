Bon alors voilà,si R* se décidera à faire un DLC Solo pour RDR2 quel genre de DLC aimeriez vous voir?Perso: Un DLC ou on incarnera Charles pour en savoir plus sur son passé, avec comme arme principale l'Arc dont il sera possible d'upgarder à la Tomb Raider en plus profond, et d'autres armes silencieuses aussi vu que la plupart de ses missions seront basé infiltration (petits couteaux de lancers ect) ,ça serait aussi cool aussi qu'une partie se passe au Mexique!! ça sera aussi une bonne occasion de rajouter une sorte de mini jeu de tournois fight Club (m'voyez pour ceux qui ont fait le jeu)Voilà et vous quel genre de DLC aimeriez vous voir?