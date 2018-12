343 Indutries s’est livré hier à un nouveau stream sur Mixer. Si celui-ci était l’occasion de parler de Halo 5, quelques informations ont également été partagées sur Halo Infinite. Et les nouvelles devraient réjouir les fans !



Retour de la campagne co-op jouable en local !

Jusqu’à 4 joueurs pourront ainsi vivre Halo ensemble via le mythique splitscreen ! Les développeurs ont précisé que la campagne était d’ailleurs jouable et que les tests effectués étaient véritablement satisfaisants. Les fans se sont fait entendre et c’est une excellente chose.

La personnalisation de Halo : Reach sert de base de travail pour celle de Infinite.

Sachant que celle-ci était probablement la plus aboutie de toute, c’est une bonne décision de voir les développeurs suivre les joueurs.

Le Slipspace Engine développé pour le PC.

Il n’y a rien d’étonnant ici mais les développeurs ont avoué avoir le PC en tête en créant le moteur du jeu. Les prochaines consoles étant probablement très proches de l’architecture PC, cela paraît logique.

Une récompense pour les fans dans Halo : Infinite

Les joueurs qui atteignent le niveau 152 à Halo 5 recevront une récompense spéciale dans Halo : Infinite.

Le suivi de Halo 5 sur le point de s’arrêter ?

Les développeurs ont précise qu’ils étaient à court d’idée pour ajouter du contenu à Halo 5. En même temps, on imagine bien que Halo : Infinite va petit à petit mobiliser tout le monde !

Une Pro Team dans les tuyaux !

343 Indutries met sur pied une Halo : Infinite Pro Team. M les développeurs ont insisté sur le fait qu’ils voulaient que Infinite soit accessible à tous les niveaux de compétence ainsi qu’aux habitués de la licence ou aux nouveaux.