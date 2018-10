Décidément ça n'en finis plus. Même si cette rumeur reste à prendre avec des pincettes c'est cette fois-ciun autre prétendu Insider assez fiable qui Tweet que Microsoft aurait fait un Voyage au Canada fin Septembre juste après l'annonce de l'arrêt de Capcom Vancouver.Quoi qu'il en soit nous aurons un début de réponse prochainement.

Who likes this ?

posted the 10/22/2018 at 09:01 PM by diablo