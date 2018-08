Saint Seiya

Voilà longtemps que l'on attend des news sur l'adaptation animée deet c'est le site Okachi qui nous rapporte aujourd'hui les infos du dernieren date (magazine de prépublication dans lequel figure le manga de Chimaki Kuori). Surprise,débutera au mois de Décembre au Japon et non en 2019 comme l'avait annoncéprécédemment et sa diffusion se fera sur le service de streaming. Si le staff est toujours inconnu, on apprend néanmoins le nom de quelques comédiens de doublage avecdans le rôle de Shôko,dans celui de Saori,dans celui de Kyôko etdans celui de Mii.En dehors de cela, nous avons de nouvelles dates pour la publication française des tomes 11 de(Panini Manga) etversion manga (Kurokawa) qui sortiront donc respectivement le 12 Septembre et le 11 Octobre. Les couvertures françaises sont également disponibles.